Замедлить развитие катаракты: названы простые методы профилактики заболевания
Катаракта является коварным и неспешным заболеванием, неумолимо приближающимся с возрастом, но науке известны простые шаги для профилактики болезни и укрепления здоровья.
С возрастом наше некогда кристально чистое зрение начинает расплываться и мутнеть, на что есть определенные причины. Это изменение, которое обычно происходит после 40 лет, часто сводится к заболеванию, известному как катаракта. Понимание этого состояния, его причин и способов замедлить ее прогрессирование может иметь решающее значение для поддержания здоровья глаз, пишет Yahoo!.
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Катаракта возникает, когда в хрусталике глаза, который от природы прозрачен и помогает фокусировать свет, начинают появляться помутнения. Этот процесс обычно начинается в 40-50 лет, но могут пройти десятилетия, прежде чем он существенно повлияет на зрение. Интересно, что, согласно статистике, около 40 % женщин страдают катарактой к 70 годам, а к 80 годам этот показатель возрастает до 71 %.
Симптомами катаракты могут быть помутнение или расплывчатость зрения, трудности со зрением при ярком свете или ночью, а также тусклые цвета. Также часто приходится менять очки или контактные линзы по рецепту врача.
С возрастом естественные изменения в глазу приводят к развитию катаракты. К факторам, способствующим этим изменениям, относятся длительное воздействие ультрафиолетовых лучей солнца, курение, неконтролируемый диабет, травмы глаз, длительное применение некоторых лекарств, например кортикостероидов, и даже семейная история.
Хотя полностью избежать катаракты невозможно, ученые называют несколько простых элементов, на которые вы можете обратить внимание, чтобы снизить риск и замедлить ее прогрессирование:
- Защита глаз от солнца. Ношение головных уборов и солнцезащитных очков, блокирующих ультрафиолетовые лучи, может существенно защитить ваши глаза.
- Диета с высоким содержанием витамина С. Употребление продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как болгарский перец, цитрусовые, клубника и брокколи, может помочь. Интересно, что этот витамин более эффективен, если получать его из пищи, а не из добавок.
- Овощи. Диета, богатая овощами, может снизить риск развития катаракты.
- Регулярные физические упражнения. Умеренные физические упражнения, такие как ходьба, могут снизить риск развития катаракты, поскольку они помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов и тканей глаз.
- Мультивитамины. Ежедневный прием поливитаминов также может помочь снизить риск развития катаракты.
- Борьба со стрессом. Снижение стресса с помощью таких методов, как жевание резинки, может косвенно способствовать здоровью глаз, контролируя уровень сахара в крови и снижая окислительный стресс.
Важно обратиться к офтальмологу, если у вас возникли проблемы со зрением, поскольку раннее выявление и лечение катаракты может значительно улучшить качество жизни. В случаях, когда катаракта значительно ухудшает зрение, эффективным методом лечения является хирургическое вмешательство с высоким процентом успеха и быстрым периодом восстановления.
Хотя старение и катаракта часто идут рука об руку, понимание этого состояния и простые изменения в образе жизни могут существенно повлиять на сохранение вашего зрения как можно дольше.
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