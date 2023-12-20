Замедлить развитие катаракты: названы простые методы профилактики заболевания

Катаракта является коварным и неспешным заболеванием, неумолимо приближающимся с возрастом, но науке известны простые шаги для профилактики болезни и укрепления здоровья.

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С возрастом наше некогда кристально чистое зрение начинает расплываться и мутнеть, на что есть определенные причины. Это изменение, которое обычно происходит после 40 лет, часто сводится к заболеванию, известному как катаракта. Понимание этого состояния, его причин и способов замедлить ее прогрессирование может иметь решающее значение для поддержания здоровья глаз, пишет Yahoo!.

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Катаракта возникает, когда в хрусталике глаза, который от природы прозрачен и помогает фокусировать свет, начинают появляться помутнения. Этот процесс обычно начинается в 40-50 лет, но могут пройти десятилетия, прежде чем он существенно повлияет на зрение. Интересно, что, согласно статистике, около 40 % женщин страдают катарактой к 70 годам, а к 80 годам этот показатель возрастает до 71 %.

Симптомами катаракты могут быть помутнение или расплывчатость зрения, трудности со зрением при ярком свете или ночью, а также тусклые цвета. Также часто приходится менять очки или контактные линзы по рецепту врача.

С возрастом естественные изменения в глазу приводят к развитию катаракты. К факторам, способствующим этим изменениям, относятся длительное воздействие ультрафиолетовых лучей солнца, курение, неконтролируемый диабет, травмы глаз, длительное применение некоторых лекарств, например кортикостероидов, и даже семейная история.

Хотя полностью избежать катаракты невозможно, ученые называют несколько простых элементов, на которые вы можете обратить внимание, чтобы снизить риск и замедлить ее прогрессирование:

Защита глаз от солнца. Ношение головных уборов и солнцезащитных очков, блокирующих ультрафиолетовые лучи, может существенно защитить ваши глаза.

Ношение головных уборов и солнцезащитных очков, блокирующих ультрафиолетовые лучи, может существенно защитить ваши глаза. Диета с высоким содержанием витамина С. Употребление продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как болгарский перец, цитрусовые, клубника и брокколи, может помочь. Интересно, что этот витамин более эффективен, если получать его из пищи, а не из добавок.

Употребление продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как болгарский перец, цитрусовые, клубника и брокколи, может помочь. Интересно, что этот витамин более эффективен, если получать его из пищи, а не из добавок. Овощи. Диета, богатая овощами, может снизить риск развития катаракты.

Диета, богатая овощами, может снизить риск развития катаракты. Регулярные физические упражнения. Умеренные физические упражнения, такие как ходьба, могут снизить риск развития катаракты, поскольку они помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов и тканей глаз.

Умеренные физические упражнения, такие как ходьба, могут снизить риск развития катаракты, поскольку они помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов и тканей глаз. Мультивитамины. Ежедневный прием поливитаминов также может помочь снизить риск развития катаракты.

Ежедневный прием поливитаминов также может помочь снизить риск развития катаракты. Борьба со стрессом. Снижение стресса с помощью таких методов, как жевание резинки, может косвенно способствовать здоровью глаз, контролируя уровень сахара в крови и снижая окислительный стресс.

Важно обратиться к офтальмологу, если у вас возникли проблемы со зрением, поскольку раннее выявление и лечение катаракты может значительно улучшить качество жизни. В случаях, когда катаракта значительно ухудшает зрение, эффективным методом лечения является хирургическое вмешательство с высоким процентом успеха и быстрым периодом восстановления.

Хотя старение и катаракта часто идут рука об руку, понимание этого состояния и простые изменения в образе жизни могут существенно повлиять на сохранение вашего зрения как можно дольше.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.