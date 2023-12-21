Спасительный сериал: просмотр "Доктора Кто" в праздники снижает риск смерти, — ученые

Необычное исследование выявило, что в период выхода новых серий культового сериала смертность загадочным образом падала, что натолкнуло ученых на интересные выводы.

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Недавнее занятное исследование изучило интересную взаимосвязь между просмотром популярного телесериала "Доктор Кто" в праздничный сезон и снижением уровня смертности. Это исследование — не просто научная фантастика; в нем разумно подчеркивается тяжелая работа врачей во время праздников и высказывается остроумное предположение, что трансляция новых эпизодов "Доктора Кто", особенно под Рождество, может оказать благотворное влияние на здоровье населения, пишет Knowridge.

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"Доктор Кто" — это не просто телешоу, это путешествие во времени и пространстве, которое увлекает зрителей вот уже 60 лет, став неотъемлемой частью популярной культуры. Такое долголетие дает уникальную возможность изучить влияние сериала на здоровье людей.

Ричард Райли, профессор Бирмингемского университета, изучил эту увлекательную тему. Он проанализировал влияние новых эпизодов "Доктора Кто", выходивших в эфир с 24 декабря по 1 января, с момента создания сериала в 1963 году. Это исследование касалось только основного сериала, без учета спин-оффов и других медиа-форм, таких как книги и комиксы.

Результаты оказались весьма интригующими. В те годы, когда новый эпизод "Доктора Кто" выходил в эфир во время праздничного сезона, наблюдалось заметное снижение смертности. Особенно ярко эта тенденция проявлялась в эпизодах, показанных под Рождество. Например, в Англии и Уэльсе на 10 000 человеко-лет умерло примерно на шесть человек меньше, а в Великобритании — на четыре человека.

Эти результаты были еще более поразительными в период с 2005 по 2019 год, когда "Доктор Кто" стал регулярным рождественским спецвыпуском. В эти годы в Англии и Уэльсе было зафиксировано в среднем на семь смертей меньше на 10 000 человеко-лет, а в целом по Великобритании — на шесть смертей меньше на 10 000 человеко-лет.

Изображение заботливого доктора на экране может вдохновить зрителей на обращение за медицинской помощью, когда она им необходима Фото: Unsplash

Райли отмечает, что хотя эти результаты интересны, они не обязательно означают, что просмотр "Доктора Кто" напрямую ведет к снижению уровня смертности. Однако он предполагает, что изображение заботливого доктора на экране может вдохновить зрителей на обращение за медицинской помощью, когда она им необходима, что будет способствовать улучшению состояния здоровья.

Исследование проливает свет на более широкое значение здравоохранения и его изображения в СМИ. Оно даже подталкивает лиц, принимающих решения больших стриминговых площадках, задуматься о потенциальных глобальных последствиях таких трансляций для здоровья.

В то время как медицинские работники усердно служат в праздничный сезон, повторяя первое приключение Доктора на лондонской свалке шестьдесят лет назад, они могут быть уверены в своей жизненно важной роли. А это интригующее исследование не только добавляет немного веселья, но и подчеркивает положительное влияние их самоотверженности как в реальной жизни, так и на экране.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.