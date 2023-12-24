"Космическое око человечества": телескоп Джеймса Уэбба открывает новые удивительные миры

Космическая отрасль движется семимильными шагами на пути к покорению и изучению планет за пределами нашей солнечной системы. Но в центре всех открытий находится уникальный телескоп, работающий сверх нормы в самых экстремальных условиях.

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Во Вселенной, полной уникальных небесных тел и красивейших созвездий, космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) постепенно раскрывает секреты далеких миров, меняя наше представление о космосе. Представьте себе планету, где в небе парят кристаллы кварца, а песок образует облака, или другую планету, напоминающую паровую сауну, и массивные планеты, одиноко блуждающие по космосу. Это не сцены из научной фантастики, а реальные места, расположенные на расстоянии 1300 световых лет, за которыми сейчас наблюдает JWST, чудо стоимостью 10 миллиардов долларов, запущенное в 2021 году, пишет The Guardian.

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JWST оснащен массивным позолоченным зеркалом и множеством инструментов, охлажденных почти до абсолютного нуля, что позволяет ему видеть в инфракрасном диапазоне. Эта технология идеально подходит для того, чтобы заглянуть почти на 14 миллиардов лет назад, во времена зарождения нашей Вселенной, и изучить удивительные экзопланеты, находящиеся за пределами нашей Солнечной системы.

Раньше астрономы могли только мечтать о том, чтобы понять эти далекие миры. Теперь JWST делает эти мечты реальностью. Ученые открыли более 5566 экзопланет, и инфракрасный обзор JWST идеально подходит для их беспрецедентно детального изучения. Он исследует их атмосферы, наносит на карту их поверхности и, возможно, когда-нибудь обнаружит признаки жизни.

Одной из интригующих научное сообщество целей является система Траппист-1 с семью каменистыми планетами, некоторые из которых находятся в обитаемой зоне, где может существовать жидкая вода и, следовательно, жизнь. Однако наблюдения JWST показали, что внутренние планеты могут не иметь значительных атмосфер, что является важным ключом к поиску пригодных для жизни миров.

Наша вселенная полна самых удивительных, поражающих воображение, планет и миров Фото: Unsplash

Но путешествие космического аппарата не обходится без трудностей. Изучение планет — сложная задача, особенно вблизи таких звезд, как Траппист-1, которые очень активны и могут нарушить наблюдения астрономов. Несмотря на эти препятствия, ученые не теряют надежды изучить неизведанные миры. Они ищут в атмосферах планет смесь газов, которые могут указывать на наличие жизни. В их число входит так называемая "большая четверка": кислород, углекислый газ, вода и метан.

Однако, какими бы захватывающими ни были эти открытия, для космического ока человечества — это только начало. Предполагалось, что миссия JWST продлится десять лет, но благодаря почти идеальному запуску и бережному расходу топлива она может продлиться гораздо дольше. Это даст ученым больше времени для изучения и понимания тайн Вселенной.

JWST — это не просто телескоп, это революционный инструмент, постоянно меняющий наши познания о космосе. Вглядываясь в звезды, мы начинаем понимать разнообразие и красоту планет за пределами нашей Солнечной системы, и каждое открытие приближает нас к ответам на извечные вопросы о нашей Вселенной и возможности существования жизни за пределами Земли.

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