"Космічне око людства": телескоп Джеймса Вебба відкриває нові дивовижні світи

Космічна галузь рухається семимильними кроками на шляху до підкорення і вивчення планет за межами нашої сонячної системи. Але в центрі всіх відкриттів перебуває унікальний телескоп, що працює понад норму в найекстремальніших умовах.

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У Всесвіті, сповненому унікальних небесних тіл і найкрасивіших сузір'їв, космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) поступово розкриває секрети далеких світів, змінюючи наше уявлення про космос. Уявіть собі планету, де в небі ширяють кристали кварцу, а пісок утворює хмари, або іншу планету, що нагадує парову сауну, і масивні планети, які самотньо блукають космосом. Це не сцени з наукової фантастики, а реальні місця, розташовані на відстані 1300 світлових років, за якими зараз спостерігає JWST, диво вартістю 10 мільярдів доларів, запущене 2021 року, пише The Guardian.

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JWST оснащений масивним позолоченим дзеркалом і безліччю інструментів, охолоджених майже до абсолютного нуля, що дає змогу йому бачити в інфрачервоному діапазоні. Ця технологія ідеально підходить для того, щоб зазирнути майже на 14 мільярдів років назад, за часів зародження нашого Всесвіту, і вивчити дивовижні екзопланети, що знаходяться за межами нашої Сонячної системи.

Раніше астрономи могли тільки мріяти про те, щоб зрозуміти ці далекі світи. Тепер JWST робить ці мрії реальністю. Вчені відкрили понад 5566 екзопланет, і інфрачервоний огляд JWST ідеально підходить для їхнього безпрецедентно детального вивчення. Він досліджує їхні атмосфери, наносить на карту їхні поверхні і, можливо, коли-небудь виявить ознаки життя.

Однією з цілей, що інтригують наукову спільноту, є система Траппіст-1 із сімома кам'янистими планетами, деякі з яких розташовані в населеній зоні, де може існувати рідка вода, а, отже, життя. Однак спостереження JWST показали, що внутрішні планети можуть не мати значних атмосфер, що є важливим ключем до пошуку придатних для життя світів.

Наш всесвіт сповнений найдивовижніших планет і світів, що приголомшують уяву Фото: Unsplash

Але подорож космічного апарату не обходиться без труднощів. Вивчення планет — складне завдання, особливо поблизу таких зірок, як Траппіст-1, які дуже активні та можуть порушити спостереження астрономів. Незважаючи на ці перешкоди, вчені не втрачають надії вивчити незвідані світи. Вони шукають в атмосферах планет суміш газів, які можуть вказувати на наявність життя. До їх числа входить так звана "велика четвірка": кисень, вуглекислий газ, вода і метан.

Однак, якими б захопливими не були ці відкриття, для космічного ока людства — це тільки початок. Передбачалося, що місія JWST триватиме десять років, але завдяки майже ідеальному запуску і дбайливому витрачанню палива вона може тривати набагато довше. Це дасть вченим більше часу для вивчення і розуміння таємниць Всесвіту.

JWST — це не просто телескоп, це революційний інструмент, що постійно змінює наші пізнання про космос. Вдивляючись у зірки, ми починаємо розуміти розмаїття і красу планет за межами нашої Сонячної системи, і кожне відкриття наближає нас до відповідей на одвічні питання про наш Всесвіт і можливість існування життя за межами Землі.

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