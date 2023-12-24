Путешествие к центру Земли: ученые рассказали, можно ли прокопать планету насквозь

В современной фантастике часто встречаются упоминания сквозных тоннелей, идущих через нашу планету, но то, что постигнет человека опустившегося к центру Земли, не сравнится с самой смелой фантастикой.

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Погружаясь в сферу геологии и геофизики, исследователи и инженеры расширяют границы того, как глубоко мы можем зарыться в Землю без особых проблем. В то время как онлайн-карты развлекают нас идеей прокладки туннеля прямо сквозь Землю, реальные проекты, такие как недавняя 10 000-метровая скважина в Китае, раскрывают секреты, хранящиеся под поверхностью нашей планеты, пишет IFLScience.

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Подобные раскопки не только бьют рекорды, но и помогают нам понять нашу планету. Например, обнаружение неожиданной воды глубоко под поверхностью в одной из глубоких скважин бросило вызов прежним представлениям о подземной влажности. Вместо предсказуемого слоя базальта исследователи обнаружили сложный, метаморфический гранит на всем его протяжении, что стало существенной поддержкой теории тектоники плит.

Теория тектоники плит — это научная концепция, объясняющая движение литосферы Земли, которая разбита на тектонические плиты. Эти плиты плавают на полужидкой астеносфере под ними, медленно перемещаясь в течение геологического времени. Взаимодействие этих плит может вызывать землетрясения, вулканическую активность, возникновение гор и образование океанических впадин, поскольку они расходятся, сходятся и скользят друг по другу. Эта теория дает исчерпывающее объяснение целому ряду геологических явлений, включая распределение окаменелостей, формирование континентов и закономерности сейсмической активности.

Видео, рассказывающие почему у нашей планеты имеется столько слоев

Но как насчет того, чтобы человечество прошло весь путь и прорыло сквозной туннель через землю? Толщина земной коры на суше составляет в среднем около 30 километров, и скорее всего, это только начало. Однако по мере того, как человек углубляется в недра Земли, условия становятся все более экстремальными. Температура и давление резко возрастают, создавая условия, в которых современная техника и человек столкнулись бы с непреодолимыми трудностями. В ядре температура достигает 5 200 градусов Цельсия, а давление — попросту непостижимых пределов.

Несмотря на эти трудности, попытки проникнуть вглубь Земли не напрасны. Каждый раскопанный слой дает новое понимание истории и структуры Земли, позволяя понять тектонику плит, состав минералов и даже магнитное поле нашей планеты. Хотя мечта о бурении сквозь Землю остается фантастикой из-за экстремальных условий, путешествие вниз продолжает приносить ценные научные сокровища, способствуя нашему пониманию мира под ногами.

Ранее Фокус писал о том, сколько животных обитало на Земле за всю ее историю. Вычислить точное количество всех животных, когда-либо живших на планете сложно, но у ученых есть примерная оценка.

Также Фокус писал о том, что в Китае родились редкие гигантские панды-близнецы. Более 30 лет понадобилось ученым, чтобы сохранить этот вид — появление панд-близнецов дает надежду на восстановление популяции.