Очки, определившие судьбу астрономии: 30 лет назад человечество спасло телескоп Хаббл

История нашего покорения космоса включает в себя как громкие провалы, так и невероятные истории успеха, но 30 лет назад космонавты превратили грядущую неудачу в одну из самых успешных космических миссий.

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В 1990-х годах космический телескоп Хаббл приступил к работе, которая стала одной из самых замечательных историй упорности человечества в истории космонавтики. Изначально телескоп был запущен с дефектом — зеркало было неправильно отшлифовано всего на несколько микрон, — и первые дни его работы были омрачены размытыми изображениями. Это стало сокрушительным ударом, учитывая инвестиции в размере 1,5 миллиарда долларов и большие надежды, возлагавшиеся на способность Хаббла раскрыть секреты Вселенной, пишет Space.

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Однако Хаббл был уникален. В отличие от других космических телескопов, он был предназначен для ремонта в космосе. После его проблемного запуска инженеры NASA и мировая общественность столкнулись с тем, что этот грандиозный проект может оказаться колоссальным провалом. Но затем было предложено решение, столь же гениальное, сколь и смелое: почему бы не дать Хабблу… очки.

Так появился COSTAR, или корректирующая замена оптики оси космического телескопа. Это устройство, по сути, представляло собой набор корректирующих линз, призванных компенсировать недостатки зеркала. План был смелым и рискованным. Он требовал от команды астронавтов совершить серию выходов в открытый космос с высокой степенью риска — сценарий, напоминающий научную фантастику, превратившуюся в драматическую реальность.

В декабре 1993 года семь астронавтов отправились на космическом челноке "Индевор", чтобы сделать то, что многие считали невозможным. Они успешно установили COSTAR и новую камеру WFPC2, которые вместе скорректировали зрение телескопа. Эта миссия была не просто техническим ремонтом, а поворотным моментом, который определил будущий успех Хаббла.

Успешная миссия подняла репутацию NASA и закрепила место Хаббла в истории. Со временем, с последующими модернизациями и технологическими усовершенствованиями, телескоп стал передавать потрясающие изображения космоса. Он заглянул в самые дальние уголки Вселенной, принеся бесценные данные, которые помогли ответить на самые фундаментальные вопросы о возрасте, размерах и загадках темной материи и темной энергии нашей Вселенной.

Сегодня, когда в центре внимания находятся такие новые телескопы, как космический телескоп Джеймса Уэбба, Хаббл продолжает вносить свой вклад в наше понимание Вселенной. Это свидетельство человеческой изобретательности и духа исследования, превратившего то, что могло бы стать одним из самых громких провалов в науке, в один из самых знаменитых ее успехов. С каждым новым снимком и точкой данных, которые Хаббл отправляет на Землю, он продолжает вдохновлять, напоминая нам о человеческой силе упорства и бесконечном стремлении к знаниям.

Ранее Фокус писал о том, сколько астронавтов погибло в космосе на протяжении более чем 50 лет полетов. Для космических путешественников смертельными оказались 5 миссий.

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