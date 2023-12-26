Избавиться от гипертонии: названо точное количество необходимых еженедельных занятий

Физические нагрузки играют важную роль в укреплении нашего здоровья, но недавнее исследование обнаружило, что они также помогают регулировать наше давление, предотвращая множество заболеваний.

Related video

Поддержание здоровья сердца — дело всей жизни, и недавнее исследование подчеркивает важность постоянных физических упражнений, особенно в период молодости и среднего возраста, для профилактики высокого кровяного давления, также известного как гипертония. Это тихое, но широко распространенное заболевание создает предпосылки для таких серьезных проблем со здоровьем, как инфаркты, инсульты и даже слабоумие, от которых страдают миллионы людей во всем мире, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, в котором приняли участие более 5100 взрослых людей, показало, что, хотя многие из них ведут активный образ жизни в подростковом и чуть более старшем возрасте, со временем физическая активность значительно снижается. Такое снижение активности коррелирует с ростом гипертонии, особенно по мере того, как люди переходят в возрастную категорию 30-40 лет.

Исследование показывает, что удвоение рекомендуемого в настоящее время количества умеренных физических упражнений до пяти часов в неделю в раннем возрасте значительно снижает риск развития высокого кровяного давления. Это особенно эффективно, если поддерживать такой уровень активности до 60 лет, заявляют ученые.

Увеличение физической активности сверх минимальных норм является действенным способом предотвращения гипертонии. Однако легче сказать, чем сделать. Изменения в жизни, включая переезды и семейные обязанности, как правило, сокращают свободное время и возможности для физической активности, особенно после окончания школы.

По сути, это исследование призывает пересмотреть наш подход к рекомендациям по физическим упражнениям, особенно делая упор на постоянную, повышенную физическую активность, начиная с молодого возраста. Оно также подчеркивает необходимость разработки более инклюзивных, адаптируемых стратегий, которые помогут каждому человеку вести более здоровый образ жизни, несмотря на трудности современной жизни и индивидуальные нюансы организма.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось найти метод лечения гипертонии, не требующий принимать таблетки до конца жизни. Исследователи утверждают, что нашли способ лечения самого распространенного вида повышенного кровяного давления.

Также Фокус писал о диете, способной снизить кровяное давление. Исследователи назвали диету, которая способна эффективно снизить высокое кровяное давление и поддерживать его на уровне.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.