Клетки крови буквально разрывает: ученые рассказали об опасностях полета в космос для людей

Человечество уже десятилетиями непрерывно пытается освоить космос, но подобные путешествия не проходят даром для людей, готовых заплатить цену здоровья ради того, чтобы дотянуться до звезд.

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В мире освоения космоса полет на орбиту является столь же захватывающим, сколь и физически тяжелым и даже смертельно опасным. Сейчас исследователи изучают, как интенсивные нагрузки, возникающие во время взлета, могут повлиять на организм астронавта на клеточном уровне, в частности на клетки крови, пишет ScienceAlert.

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В авангарде этих исследований находится центрифуга большого диаметра Европейской космической обсерватории — устройство шириной 8 метров, способное имитировать силу тяжести, в 20 раз превышающую земную. С ее помощью ученые пытаются понять, может ли высокая гравитация, ощущаемая во время запуска — обычно в три-шесть раз превышающая земную, привести к ослаблению или даже разрыву клеток крови. Это явление представляет особый интерес из-за его потенциальной связи с "космической анемией" — состоянием, при котором астронавты возвращаются из космоса с уменьшенным количеством красных кровяных телец, испытывая усталость и слабость из-за этой потери.

В проходящем исследовании, проведенном под руководством Джорджины Чавес из Боливийского католического университета Сан-Пабло, эритроциты человека помещаются в различные гравитационные условия с помощью центрифуги. Клетки подвергаются различным уровням имитации гравитации, а затем анализируются на предмет каких-либо изменений или повреждений.

Это исследование основывается на выводах о том, что клетки крови могут разрываться в условиях низкой гравитации в космосе. Гипотеза команды заключается в том, что первоначальная интенсивная гравитация, испытываемая во время запуска, может подготовить эти клетки к последующему разрушению в условиях микрогравитации, способствуя развитию космической анемии.

Последствия этого исследования весьма значительны. Понимание того, как изменения гравитации влияют на клетки крови, может привести к улучшению медицинских протоколов для астронавтов, обеспечивая им возможность оставаться в форме и здоровыми во время и после полетов. Оно также добавляет важный кусочек к головоломке физиологии человека в космосе — области, которая все еще полна множества неизвестных, несмотря на быстрое развитие технологий космических путешествий.

По мере продвижения исследования его результаты могут не только пролить свет на проблемы, связанные с космическими путешествиями, но и проложить путь к улучшению медицинского лечения соответствующих заболеваний на Земле. Полученные данные могут улучшить наше понимание динамики клеток крови при различных физических нагрузках, что принесет пользу медицине в целом. Хотя полные результаты еще не обнародованы, это исследование подчеркивает важность изучения основных компонентов жизни в необычных условиях космоса.

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