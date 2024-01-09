Обнаружен источник старости: ученые нашли ключ к управлению возрастом в иммунных клетках

Недавнее исследование ученых выявило влияние иммунных клеток на наш биологический возраст, что может помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями и продлении жизни.

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Существуют часы, которые не просто показывают время, но и определяют, сколько лет вашему телу на самом деле. Это вовсе не научная фантастика, а реальное научное достижение, называемое эпигенетическими часами. В отличие от традиционного метода подсчета дней рождения, эти часы измеряют биологический возраст, что является более точным отражением вашего здоровья, пишет Neuroscience News.

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Несмотря на их открытие и использование, мы не до конца понимаем, как работают эти часы. Это все равно что иметь высокотехнологичный гаджет без руководства пользователя. Но вот тут-то и вступает в игру новаторское исследование, проведенное в Дартмутском онкологическом центре. Это исследование раскрывает тайны нашей иммунной системы и ее влияния на эти эпигенетические часы.

Исследование изучает, как различные типы иммунных клеток, в частности наивные клетки и клетки памяти, влияют на наш биологический возраст. Наивные клетки означают тип иммунных клеток, которые еще не сталкивались с чужеродным антигеном. Эти клетки, по сути, "необученные", имеют решающее значение для способности иммунной системы реагировать на новые инфекции или заболевания, с которыми они раньше не сталкивались. Используя передовые инструменты для иммунного профилирования, они обнаружили, что баланс этих типов клеток может либо ускорить, либо замедлить процесс биологического старения. Это значительный скачок в понимании этих процессов, по сравнению с предыдущими методами, которые учитывали лишь ограниченный круг иммунных клеток.

Данное исследование прокладывает путь к более точным и всеобъемлющим способам измерения биологического возраста. Это может изменить наши подходы к старению, медицинским вмешательствам и даже лечению рака.

Команда исследователей не собирается останавливаться на достигнутом. Они планируют глубже изучить роль различных иммунных клеток в развитии заболеваний, в частности рака. Поняв, как на иммунные клетки влияет эпигенетическое старение, они намерены разработать более целенаправленные и эффективные стратегии лечения и профилактики этой тяжелой болезни.

Данная научная работа не просто добавляет еще один сложный инструмент в медицинский арсенал; она кардинально меняет наше понимание и подход к старению, болезням и лечению. По словам ученых, мы движемся к будущему, в котором прогнозирование и профилактика таких заболеваний, как рак, станут более точными и будут основываться на глубоком понимании биологического возраста и иммунной системы.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.