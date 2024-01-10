Найдены самые большие в мире сладкоежки: они никогда не болеют диабетом

Исследователи изучают ДНК фруктовых летучих мышей в надежде найти лекарство от диабета для людей.

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Один из видов летучих мышей ежедневно съедает сладких манго, бананов и инжира столько, что вес съеденного в два раза превышает их собственный. Эти млекопитающие являются самыми большими сладкоежками, но никогда не сталкивают с диабетом, пишет Popular Science.

Новое исследование показало, что генетические адаптации позволяют фруктовым летучим мышам защититься от болезней, связанных с большим потреблением сахара.

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Ученые полагают, что результаты исследования могут иметь далекоидущие последствия для лечения диабета у людей.

"Во время диабета человеческий организм не вырабатывает или не обнаруживает инсулин, что чревато проблемами с контролем уровня сахара в крови. Но у фруктовых летучих мышей есть генетическая система, которая вне зависимости от диеты, контролирует уровень сахара в крови. Мы пытаемся разобраться в этой системе, чтобы улучшить методы лечения людей, чувствительных к инсулину или сахару", — говорит соавтор исследования из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Надав Ахитув.

Ежедневно фруктовые летучие мыши просыпаются после 20-часового сна и отправляются лакомиться фруктами, а после возвращаются обратно ко сну. Чтобы выяснить, как они могут есть так много сахара и хорошо себя чувствовать, команда исследователей сосредоточилась на том, как развивались поджелудочная железа и почки летучих мышей. Поджелудочная железа – это орган брюшной полости, который контролирует уровень сахара в крови.

Для этого исследователи сравнили ямайскую фруктовую летучую мышь с насекомоядной летучей мышью, которая называется большой коричневой летучей мышью. У двух видом ученые проанализировали экспрессию генов или иными словами, какие гены были включена, а также выключены. Также ученые сравнили регуляторную ДНК, которая контролирует экспрессию генов.

Они обнаружили, что состав поджелудочной железы и почек летучих мышей эволюционировал, чтобы приспособиться к их сладкой диете. В поджелудочной железе было больше клеток для производства инсулина, важного гормона, который заставляет организм снижать уровень сахара в крови. У него также было больше клеток, которые производят другой гормон, регулирующий уровень сахара, называемый глюкагоном. В почках летучих мышей было больше клеток, которые улавливали дефицитные соли и электролиты при фильтрации крови.

Также исследователи увидели, что регуляторная ДНК в этих клетках эволюционировала, чтобы включать или выключать соответствующие гены, отвечающие за метаболизм фруктов. Например, у больших коричневых мышей, которые питаются насекомыми, присутствовало больше клеток, которые расщепляют белок и сохраняют воду, а экспрессия генов в этих клетках была откалибрована так, чтобы справляться с диетой, состоящей из насекомых.

"Организация ДНК вокруг генов инсулина и глюкагона сильно различалась у двух видов летучих мышей. Ранее наука считала ДНК вокруг геном "мусорной", но свежие данные показывают, что эта регуляторная ДНК помогает летучим мышам реагировать на внезапное повышение или понижение уровня сахара в крови", — говорит соавтор исследования из колледжа Менло Вэй Гордон.

Ученые подчеркивают, что даже такие небольшие изменения в ДНК делают диету фруктовых летучих мышей жизнеспособной.

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