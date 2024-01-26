Опущенная крышка унитаза не поможет: крохотные микробы смогут проникнуть всюду, — ученые

Опускание крышки унитаза является общепринятым правилом поддержания чистоты в уборной, но новое исследование ученых ставит под сомнение эффективность данного действия.

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Недавно ученые сделали удивительное открытие, которое, возможно, заставит вас пересмотреть свои привычки, связанные с туалетом. Вопреки распространенному мнению о том, что простое закрытие крышки унитаза перед смывом может предотвратить распространение микробов, новое исследование показало, что это не совсем эффективно против мельчайших вирусных частиц. Научная работа показала, что микроскопические вирусные частицы могут распространяться по всей ванной комнате независимо от того, поднята или опущена крышка унитаза, пишет New York Post.

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Исследование, проведенное под руководством микробиолога Чарльза Гербы, проливает свет на распространенное заблуждение. Многие считают, что закрытие крышки — надежный способ удержать микробы в унитазе. Однако турбулентность воздуха и воды, возникающая при смыве, поднимает эти крошечные вирусные частицы в воздух, рассеивая их по различным поверхностям в уборной. Хотя предыдущие исследования предполагали, что закрытие крышки может ограничить рассеивание более крупных частиц, исследование Гербы показывает, что более мелкие и потенциально более опасные вирусы все же могут вырваться наружу.

Интересно, что в ходе исследования было отмечено изменение направления распространения микробов в зависимости от положения крышки унитаза. При опущенной крышке некоторые участки слева и перед унитазом имели более высокий уровень загрязнения, в то время как участки справа — чуть меньший. Это говорит о том, что, хотя закрытие крышки изменяет характер распространения микробов, оно не приводит к значительному снижению общего уровня загрязнения.

Реальным выводом из этого исследования является акцент на уборке и дезинфекции как наиболее эффективных методах борьбы с распространением микробов в ванных комнатах. Исследование подчеркивает важность регулярной чистки унитаза щеткой и использования дезинфицирующего средства на основе соляной кислоты для обеспечения чистоты в ванной комнате. Кроме того, оно напоминает нам об извечном совете, который не теряет своей актуальности: после посещения уборной необходимо тщательно мыть руки с мылом.

Еще одно исследование указывает на то, что микробы в ванной комнате могут сохраняться на поверхностях до 30 минут после смыва. Это подчеркивает совет не оставлять личные вещи, такие как зубные щетки, косметику и особенно телефон, на виду в ванной комнате, чтобы минимизировать воздействие микроорганизмов на них.

Удивительные результаты этих научных работ подчеркивают сложную природу распространения микробов в таких привычных местах, как ванная комната. Хотя закрытие крышки унитаза, возможно, и не является тем решением, на которое мы рассчитывали, но исследование предлагает ценные идеи по улучшению гигиенической практики. Сосредоточившись на эффективных методах уборки и соблюдении личной гигиены, мы можем предпринять более практичные шаги по минимизации воздействия вредных микроорганизмов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый большой рассадник устойчивых к антибиотикам бактерий в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.