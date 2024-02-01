Защитит от рака и укрепит организм: нутрициолог рассказала о пользе клетчатки

Хотя всего несколько десятков грамм клетчатки в день могут обезопасить нас от многих серьезных заболеваний, менее 10% взрослых в мире ежедневно употребляют достаточное ее количество.

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Последние научные данные позволили врачам выявить существенный пробел в нашем рационе: клетчатку. Менее 10% взрослых во многих странах мира потребляют рекомендуемое ежедневное количество этого важнейшего питательного вещества, пишет Make It.

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Согласно диетическим рекомендациям, женщины до 50 лет должны потреблять 25 граммов клетчатки ежедневно, а мужчины — 38 граммов. В возрасте старше 50 лет потребность немного снижается — до 21 грамма для женщин и 30 граммов для мужчин. Однако большинство взрослых людей потребляют всего 10-15 граммов клетчатки в день.

Клетчатка — это не просто еще один элемент нашего рациона, она необходима для поддержания здоровья кишечника, которое, в свою очередь, влияет на работу мозга, иммунитет и здоровье кожи. Доктор Келлиэнн Петруччи, известный эксперт по питанию, объясняет, что клетчатка является предпочтительной пищей для полезных микробов в нашем кишечнике. Недостаточное потребление клетчатки может привести к ослаблению слизистой оболочки кишечника, что часто называют негерметичностью кишечника. Это может привести к воспалению и другим проблемам со здоровьем.

Кроме того, богатая клетчаткой диета может помочь регулировать гормоны у женщин, потенциально снижая риск таких заболеваний, как рак груди. Так, исследования показали, что риск развития рака груди у женщин, придерживающихся рациона с высоким содержанием клетчатки, снижается на 8 %.

Доктор Петруччи выступает за то, чтобы увеличить ежедневное потребление клетчатки с помощью различных продуктов питания. Она советует включить в свой рацион такие продукты, как авокадо, листовая зелень, крестоцветные овощи, орехи, ягоды, яблоки и различные семена. Эти продукты содержат не только клетчатку, но и множество других необходимых питательных веществ.

Для тех, кто не может удовлетворить свои потребности в клетчатке только за счет диеты, добавки могут стать практичной альтернативой. Доктор Петруччи рекомендует выбирать добавки, содержащие суперпродукты, жирные кислоты Омега-3, а также нерастворимую и растворимую клетчатку. Однако она предостерегает некоторых людей от добавок с псиллиумом, поскольку они могут вызывать запоры и вздутие живота.

Клетчатка — это ключевое питательное вещество, которого многим из нас не хватает. Обращая внимание на свой рацион и при необходимости принимая добавки, мы можем обеспечить достаточное потребление клетчатки, способствуя общему здоровью и благополучию. Помните, что сбалансированная диета, богатая клетчаткой, может оказывать далеко идущее влияние на наше здоровье — от кишечника до мозга.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.