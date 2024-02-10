Простое и быстрое решение: найден способ проверить питьевую воду на чистоту

Ученые разработали способ выявления опасных химикатов в воде, почве и упаковке для продуктов. Теперь они хотят соединить его с эффективным методом разрушения вредных веществ, создав революционный фильтр.

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Химики из Технологического института Нью-Джерси разработали революционную методику, которая позволяет за считанные минуты обнаружить крошечные количества вредных химических веществ, известных как PFAS, в окружающей среде — в частности, в упаковке продуктов питания, воде и почве. Эти вещества, прозванные "вечными химикатами" за их устойчивость в природе, содержатся во многих предметах повседневного обихода и могут представлять значительную опасность для здоровья, включая рак и проблемы с иммунной системой, пишет Phys.org.

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PFAS — это группа примерно из 9 тысяч пер- и полифторалкильных химических веществ, которые с 1940-х годов активно используются в промышленности и являющихся серьезным загрязнителем окружающей среды, представляющим опасность для нашего здоровья. Традиционно тестирование на наличие PFAS было медленным и дорогостоящим процессом, но новый метод, основанный на форме масс-спектрометрии, меняет ситуацию: он гораздо быстрее и чувствительнее. Он позволяет определить наличие PFAS до невероятно низких уровней, сравнимых с обнаружением капли воды в 20 бассейнах олимпийского размера.

Исследователи смогли обнаружить PFAS в упаковке продуктов питания из популярных сетей быстрого питания и в образцах водопроводной воды менее чем за две минуты. Это очень важно, поскольку Агентство по охране окружающей среды (EPA) собирается установить строгие ограничения на содержание этих химических веществ в питьевой воде. Этот метод быстрого обнаружения может помочь обеспечить безопасность воды и продуктов питания от загрязнения PFAS.

Кроме того, команда соединила этот метод обнаружения с новым методом разрушения PFAS в воде, показав многообещающие результаты по очистке загрязненных источников воды. Это особенно для районов, где значительная часть населения подвергается воздействию более высоких уровней PFAS в питьевой воде.

Исследование ученых не только позволяет лучше защитить здоровье населения, но и открывает новые возможности для контроля безопасности потребительских товаров и окружающей среды от загрязнения PFAS. В настоящее время метод проходит дальнейшие испытания на эффективность очистки от PFAS, что может иметь значительные последствия для управления этими опасными химическими веществами в окружающей нас среде.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.