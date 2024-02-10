Просте і швидке рішення: знайдено спосіб перевірити питну воду на чистоту

Учені розробили спосіб виявлення небезпечних хімікатів у воді, ґрунті та упаковці для продуктів. Тепер вони хочуть поєднати його з ефективним методом руйнування шкідливих речовин, створивши революційний фільтр.

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Хіміки з Технологічного інституту Нью-Джерсі розробили революційну методику, яка дає змогу за лічені хвилини виявити крихітні кількості шкідливих хімічних речовин, відомих як PFAS, у навколишньому середовищі — зокрема в пакуванні харчових продуктів, воді та ґрунті. Ці речовини, прозвані "вічними хімікатами" за їхню стійкість у природі, містяться в багатьох предметах повсякденного вжитку і можуть становити значну небезпеку для здоров'я, включно з раком і проблемами з імунною системою, пише Phys.org.

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PFAS — це група приблизно з 9 тисяч пер- і поліфторалкільних хімічних речовин, які з 1940-х років активно використовуються в промисловості та є серйозним забруднювачем навколишнього середовища, що становить небезпеку для нашого здоров'я. Традиційно тестування на наявність PFAS було повільним і дорогим процесом, але новий метод, заснований на формі мас-спектрометрії, змінює ситуацію: він набагато швидший і чутливіший. Він дає змогу визначити наявність PFAS до неймовірно низьких рівнів, які можна порівняти з виявленням краплі води у 20 басейнах олімпійського розміру.

Дослідники змогли виявити PFAS в упаковці продуктів харчування з популярних мереж швидкого харчування і в зразках водопровідної води менш ніж за дві хвилини. Це дуже важливо, оскільки Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) збирається встановити суворі обмеження на вміст цих хімічних речовин у питній воді. Цей метод швидкого виявлення може допомогти забезпечити безпеку води і продуктів харчування від забруднення PFAS.

Крім того, команда поєднала цей метод виявлення з новим методом руйнування PFAS у воді, показавши багатообіцяючі результати з очищення забруднених джерел води. Це особливо для районів, де значна частина населення піддається впливу більш високих рівнів PFAS у питній воді.

Дослідження вчених не тільки дає змогу краще захистити здоров'я населення, а й відкриває нові можливості для контролю безпеки споживчих товарів і навколишнього середовища від забруднення PFAS. Наразі метод проходить подальші випробування на ефективність очищення від PFAS, що може мати значні наслідки для управління цими небезпечними хімічними речовинами в навколишньому середовищі.

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