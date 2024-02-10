Древние люди изготовили их из инопланетного материала: ученые изучили уникальные артефакты

Проанализировав химический состав сокровищ бронзового века, ученые пришли к неожиданному выводу, указывающему на то, что они имеют космическое происхождение.

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Ученые обнаружили, что древние сокровища бронзового века, найденные более 3 000 лет назад, являются уникальными не только из-за их возраста, но и потому, что они будто бы доставлены из космоса. Да, вы все правильно поняли. Два железных артефакта, часть тайника с древними сокровищами, найденного в Испании, были сделаны из железа, найденного не в Земле, а принесенного метеоритами, пишет The Byte.

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Предполагается, что речь идет о фрагменте железного браслета или кольца и части полого железного шара, украшенного изысканной золотой филигранью. Что делает эти предметы по-настоящему необычными, так это их исходный материал — железо из метеоритов, что делает их уникальными представителями времен задолго до того, как люди начали выплавлять железо из земных источников.

Открытие было сделано испанскими исследователями, которые проанализировали химический состав этих артефактов, являющихся частью сокровищницы Вильены, найденной в 1963 году недалеко от Вильены, Испания. Сокровища относятся к позднему бронзовому веку — периоду, когда выплавка железа была неслыханной. Результаты исследования, опубликованные в прошлом году, позволяют предположить, что эти предметы даже могли произойти от одного и того же метеорита, учитывая их поразительно схожий состав.

Это не первый случай, когда древние люди использовали метеоритное железо. Среди других ярких примеров — железный наконечник стрелы из Швейцарии и знаменитый кинжал, найденный в гробнице царя Тутанхамона — оба были изготовлены из материала, полученного из космоса. Однако использование метеоритного железа людьми тысячи лет назад свидетельствует об их изобретательности и зарождении металлургии железа, создавая основу для будущих достижений в области металлообработки.

Сейчас исследователи пытаются выяснить происхождение метеоритного железа, из которого изготовлены эти артефакты, и разгадать тайну, которая охватывает космос и историю человечества.

Эта смесь археологии, истории и космической науки рисует яркую картину нашего неустанного стремления к знаниям и безграничного любопытства, которое двигало человечество сквозь века. Это свидетельство того, что иногда ответы на вопросы о нашем прошлом лежат не только под нашими ногами, но и в просторах Вселенной.

Ранее Фокус писал об обнаружении археологами самых древних останков человека. Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000–86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

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