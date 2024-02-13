Самые неуловимые киты на Земле: додумались охотиться там, где не пришло в голову другим (видео)

Исследователи обнаружили, что одни из самых загадочных китов в мире появляются в одном и том же странном месте.

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Северные плавуны (Berardius bairdii), или клюворылы Бэрда, являются одними из самых загадочных и неуловимых китообразных в мире. Как правило, их редко удается наблюдать на поверхности океана, а в поисках добычи эти млекопитающие способны погружаться на глубину до 3000 метров, пишет Science Alert.

Тем не менее в период с 2008 по 2019 годы команда из Университета Южной Дании наблюдала группу этих китов на глубине менее 300 метров — группа клюворылов загадочным образом появлялась в этом месте каждый год. Этим странным местом стало мелководье в районе Командорских островов, на границе Тихого океана и Берингова моря, где исследователи намеревались обнаружить косаток и горбатых китов.

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Изначально ученые отметили, что такое поведение не характерно для этого вида, однако продолжили свои исследования других китообразных. Лишь спустя время, когда ученые обнаружили, что клюворылы появляются здесь ежегодно, они решили сосредоточиться на изучении этого вида.

В результате авторы исследования, морские ученые Ольга Филатова и Иван Федутин начали документировать поведение китов, их количество и отдельных особей, которых встречали в этом районе. За 12 лет наблюдений в общей сложности ученые заметили 186 отдельных китов: 79 из них относились к постоянной группе, в сто время как 107 встречались здесь лишь единожды — так называемая "временная капсула".

Клюворылы Бэрда достигают почти 13 метров в длину Фото: NOAA

Некоторые из транзитных китов попросту приходили и уходили, однако 61 из них вступали во взаимодействие с группой резидентов, при этом семеро из них встречались на мелководье, которое считалось чуждым для этого вида.

Авторы исследования считают, что такое поведение китов свидетельствует о развитии и обмене культурными традициями. По словам Филатовой, транзитные киты незнакомы с местными условиями, как постоянные жители, а потому ищут пищу на обычных для этого вида глубинах. Однако некоторые транзитные особи все же начинали охотиться на мелководье, по-видимому, подсмотрев такое поведение у местной группы китов.

Авторы исследования предполагают, что некоторые транзитные киты во время контакта с постоянной группой узнавали о мелководье и его преимуществах, а затем демонстрировали такое же поведение. Отметим, что подобный тип культурного обмена ранее также наблюдался у других животных, например, косаток.

Более ранние исследования уже показали, что косатки, дельфины и некоторые другие киты также используют идентичные методы охоты на разные виды добычи. Как правило, это происходит таким образом: одни группы находят новый способ охоты, тогда как другие подхватывают его и копируют. По словам Филатова, в результате это становится культурной традицией, однако то, что ученые наблюдали у клюворылов является "первой в истории наблюдений культурной традицией".

Хотя, возможно, неудивительно, что китообразные демонстрируют сложное культурное поведение, это предполагает, что предсказать поведение этих животных не так просто, как мы думали. И это имеет значение для попыток защитить их в быстро и резко меняющемся мире.

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