Запах превратили в машину времени: с его помощью люди смогли лучше вспоминать прошлое

Необычный подход, отличающийся от традиционных методов визуальных и вербальных стимулов, позволил ученым вернуть память людям, у которых депрессия буквально переписала прошлое.

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Порой, ощутив запах свежеиспеченного пирога, дождя или только что открывшейся книги, мы внезапно переносимся в определенный момент нашей жизни, который уже давно прошел. Как будто наш нос обладает способностью путешествовать во времени, оживляя воспоминания так, что фотографии или слова попросту не могут с ними сравниться. Эта уникальная способность нашего обоняния теперь изучается учеными как потенциальный помощник для людей с депрессией, особенно когда речь идет о том, чтобы ярче вспоминать важные детали своей жизни, пишет Live Science.

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Недавнее исследование ученых было посвящено изучению того, как запахи могут помочь людям с депрессией вспомнить конкретные автобиографические воспоминания — те из них, которые являются основной понятия нашей личной истории жизни. Представьте себе, что вы не можете вспомнить эти маленькие, но важные моменты, такие как полный смеха ужин с друзьями или спокойное утро в любимом кафе. Для некоторых людей, страдающих большим депрессивным расстройством, эта проблема вполне реальна и болезнь, словно стена, отрезает их от любых положительных воспоминаний. Но, согласно проведенному исследованию, знакомые запахи, такие как кофейная гуща, цедра апельсина, могут разблокировать эти неуловимые воспоминания.

Этот подход отличается тем, что традиционно в подобных экспериментах исследователи пытались использовать слова или картинки для активизации памяти. Однако в этот раз они решили проверить, не окажутся ли запахи более эффективными. И оказалось, что такой подход действительно более действенный, чем вышеупомянутые. Участники исследования успешнее вспоминали конкретные отрывки из прошлого, когда в качестве подсказок использовались запахи, по сравнению с визуальной и словесной стимуляцией.

Что делает эту научную работу еще более интересной, так это научная причина, по которой запахи могут вызывать такие сильные воспоминания. В отличие от других органов чувств, наше обоняние имеет своеобразный "VIP-пропуск" в центры памяти и эмоций мозга. Это означает, что запахи могут напрямую воздействовать на эти области без каких-либо обходных путей, что делает их мощными триггерами для воспоминаний.

Это понимание особенно ценно для людей с депрессией, которые часто зацикливаются на негативных мыслях, в том числе потому, что склонны вспоминать свое прошлое в виде широких негативных масс, а не конкретных и потенциально позитивных событий. Помогая им вспомнить более подробные и приятные воспоминания, ученые надеются разрушить эти шаблоны, улучшая их способность решать проблемы, регулировать эмоции и видеть свое прошлое и себя в более реалистичном свете, не затуманенном влиянием болезни.

В ходе исследования участники нюхали 24 различных аромата — от лаванды до виски и даже крема для обуви. Затем их просили вспомнить определенные отрывки из прошлого. Ученые выяснили, что воспоминания, вызванные запахами, были не только более конкретными, но и более яркими и эмоционально насыщенными, чем те, что были вызваны вербальными подсказками.

Исследователи пребывают в восторге от потенциала подобной "ароматерапии" и планируют глубже изучить возможности ее применения для помощи людям с различными заболеваниями, в том числе изучить реакцию самого мозга на обонятельные сигналы.

Так что в следующий раз, когда вы почувствуете знакомый запах и перенесетесь в прошлое, вспомните, что этот простой опыт может стать ключом к тому, чтобы помочь многим людям пройти через туман депрессии, оживив краски их воспоминаний.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.