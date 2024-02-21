Решала кому выжить, а кому умереть: ученые узнали, как бубонная чума изменяла наши гены

Хотя смертельнейшая чума в истории человечества уже давно пугает нас лишь со страниц учебников и с экранов документальных фильмов, она вовсе никуда не исчезла и до сих пор живет в нас.

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В мире опасных микроорганизмов, среди сотен различных видов, особенно выделяется бактерия Yersinia pestis. Под микроскопом она может показаться довольно обыденной, но история этого крошечного организма совсем не обычна и полна хаоса, разрухи и невероятного влияния над нами, людьми. Вызывая бубонную чуму, она однажды стала причиной катастрофы, настолько сильной, что уничтожила треть населения Европы. Сегодня одно лишь упоминание о чуме вызывает страх, хотя благодаря современной гигиене и медицине она стала редкостью. Но то, как она навсегда изменила наше тело, невозможно отрицать, пишет BBC Future.

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Хотя эра масштабной пандемии чумы уже давно прошла, она вовсе не исчезла бесследно. Так, недавно один человек в Орегоне заразился чумой от своей домашней кошки. Пол Норман, эволюционный генетик, напоминает нам, что чума по-прежнему таится в дикой природе, и в среднем ежегодно регистрируется семь случаев заболевания людей. Эта статистика лишь подчеркивает невероятную живучесть болезни и ее влияние на мир, особенно когда дело касается Черной смерти, опустошившей Европу в XIV веке.

Черная смерть, зародившаяся на территории современного Кыргызстана, попала в Европу по Шелковому пути и стремительно унесла жизни около 50 миллионов европейцев. Такая массовая гибель людей заставила исследователей задуматься о том, не оставили ли подобные катастрофические события отпечаток на иммунной системе человека. Могла ли генетика выживших эволюционировать, чтобы дать их потомкам больше шансов победить в борьбе с подобными опасными заболеваниями?

Последние достижения в области секвенирования ДНК позволили ученым более тщательно изучить этот вопрос. Анализируя ДНК древних скелетов, исследователи обнаружили, что некоторые гены системы антигена лейкоцитов человека (HLA), могли сыграть определенную роль в определении того, кто имел шансы выжить после вспышек чумы в прошлом. Эти гены помогают иммунной системе бороться с инфекциями, и вариации в них могли дать некоторым людям преимущество над другими перед лицом смертельной опасности.

Пол Норман и его команда в своих исследованиях обнаружили, что у современных жителей Эльвангена (Германия) есть некоторые различия в генах HLA по сравнению с жертвами чумы XVI века. Это говорит о том, что их предки, пережившие чуму, передали генетические черты, которые позволили их иммунитету стать крепче.

Другое же исследование ученых было посвящено гену ERAP2, который влияет на то, как наши иммунные клетки борются с Yersinia pestis. Оно показало, что люди с определенным вариантом этого гена с большей вероятностью могли пережить Черную смерть. К концу XIV века значительная часть населения имела этот благоприятный вариант, что говорит о том, что чума могла действовать как механизм естественного отбора, отдавая предпочтение тем, кто имел определенные генетические преимущества.

Исследователи заявляют, что им необходимо изучить гораздо больше геномов, чтобы полностью понять, как Черная смерть и другие заболевания формировали нашу иммунную систему на протяжении веков. Так, постоянное изучение древних болезней и их влияния на эволюцию человека не только удовлетворяет наше любопытство к прошлому, но и несет потенциальную пользу для современной медицины. Ученые надеются, что понимая, как наши предки эволюционно приспосабливались к эпидемиям прошлого, мы сможем разработать более эффективные вакцины и методы лечения нынешних и будущих заболеваний.

Таким образом, хотя мысль о бубонной чуме может вызывать образы исторического опустошения, она также напоминает нам о стойкости и приспособляемости человеческого рода. Наследие чумы — это не только история смерти и отчаяния, но и история выживания и сложного танца между людьми и микроскопическим миром, который продолжает определять нашу генетическую судьбу.

Ранее Фокус писал о виновниках черной чумы. Ученые предполагают, что совсем не крысы были источником распространения болезни в средневековье.

Также Фокус писал о том, что чума бродила по Европе за тысячелетия до эпидемии. В тысячелетних зубах древних британцев скрыто откровение: предки страшной Черной Смерти появились на британской земле гораздо раньше, чем предполагали ученые.