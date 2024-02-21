Красный свет полезен для нашего организма: им можно регулировать уровень саха в крови

Ученые обнаружили необычное свойство красного света и его воздействия на наши клетки, которые начинали лучше перерабатывать сахар в энергию. Ученые считают, что он может стать потенциальным методом лечения в будущем.

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В ходе недавнего исследования, которое, возможно, заставит вас взглянуть на красный свет по-новому, ученые наткнулись на необычную находку. Облучая здоровых добровольцев красным светом определенной длины волны — 670 нанометров, исследователи обнаружили, что он может помочь нашему организму более эффективно использовать глюкозу. Похоже, что любители красного света незаметно оказывают своему организму услугу, особенно полезную для контроля уровня сахара в крови после еды, пишет Medical News.

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Внутри наших клеток есть крошечные структуры, называемые митохондриями. Они словно электростанции клетки, превращающие кислород и глюкозу в энергию, которую клетка затем может использовать. Исследование ученых показало, что купание клеток в красном свете повышает выработку энергии митохондриями. В результате они наблюдали значительное снижение уровня сахара в крови на 27,7%, после приема пищи, а также более плавную, менее резкую кривую сахара в крови.

Авторы этого открытия, доктор Майкл Паунер и профессор Глен Джеффери, утверждают, что такой простой и нелекарственный подход может стать переломным моментом для людей с диабетом, помогая сгладить опасные скачки сахара в крови, которые способствуют старению и развитию болезней.

Их исследование также привлекает внимание к потенциальной проблеме общественного здравоохранения: воздействию синего света. Поскольку мир освещается светодиодами, которые в значительной степени опираются на синюю часть светового спектра и скупятся на красную, мы, возможно, невольно нарушаем работу наших митохондрий, не говоря о других доказанных побочных эффектах освещения этим оттенком. В долгосрочной перспективе этот дисбаланс может повлиять на уровень сахара в крови и, как следствие, на наше здоровье.

Исследователи подкрепили свои слова научными данными, показав, что длинноволновый свет может увеличить производство энергии в митохондриях. Это не только позволяет держать сахар в крови под контролем, но и может распространяться по всему телу, улучшая здоровье так, как мы только начинаем понимать. Они даже проводят параллели с лечением рака, когда облучение одной опухоли приводит к уменьшению соседних — явление, которое может иметь общие механические нити с тем, как красный свет приводит в движение наши клеточные двигатели.

Итак, какой же вывод можно сделать из этого открытия? Оно позволяет взглянуть на свет не с точки зрения инструмента, позволяющего нам лучше видеть, а с точки зрения лечебного средства, способного неинвазивно укреплять наш организм и потенциально спасать множество жизней.

Ранее Фокус писал о том, что синий цвет эффективно отвлекает и приманивает мух. Исследователи полагают, что кусачие мухи питают нежные чувства к синим предметам, и мы можем это использовать, чтобы отпугнуть их.

Также Фокус писал о том, что дальтонизм научились лечить с помощью генной терапии. Ученые с помощью генной терапии впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет, дав надежду на красочное будущее сотням тысяч людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.