Часики тикают. Нечто заставляет змей эволюционировать быстрее, но никто не знает почему

Исследователи обнаружили, что у змей есть эволюционные часы, стрелки которых двигаются намного быстрее, чем у любого другого живого существа на Земле.

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Змеи похожи на "сингулярность" Большого взрыва в космологии — резкое расширение разнообразия видов и их экологии, связанное с каким-то событием, которое могло произойти на самых ранних этапах эволюционной истории змей. К такому любопытному выводу пришли ученые, изучив "биологические часы змей", пишет Live Science.

В ходе нового исследования команда из Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке обнаружила, что у змей есть очень особенные эволюционные часы, которые тикают намного быстрее, чем у любого другого живого существа на планете. Именно они позволяют виду диверсифицировать и развиваться с невероятно высокой скоростью.

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По словам ведущего автора исследования Паскаля Титла, похоже, именно эта особенность помогла змеям стать эволюционными "победителями" и успешно распространиться по планете. В ходе исследования ученые сосредоточились на том, что делает группы животных эволюционными победителями, в том числе, почему отдельные группы способны диверсифицировать в большое количество видов и лучше приспособлены к таким событиям, как массовые вымирания.

Команда изучили чешуйчатых, представляющих собой отряд рептилий, в который входят змеи и ящерицы. В отряд входят около 11 000 различных видов, среди которых 4 000 — змеи, в том числе ядовитые морские, гигантские удавы, кобры с капюшонами и крошечные змеи, роющие норы.

По словам соавтора исследования, специалиста по эволюционной биологии из Мичиганского университета Дэниеля Рабоски, они с командой изучили геномы почти тысячи змей и ящериц. Кроме того ученые изучили диетические предпочтения и содержимое желудка более 60 000 образцов, собранных в музеях и во время полевых исследований.

Далее, используя эти данные, команда смогла построить комплексное эволюционное древо телесных и диетических изменений в группе в течение времени. После этого ученые применили математические и статистические модели, чтобы посмотреть, как развивались змеи и ящерицы.

Результаты свидетельствуют о том, что змеи претерпели несколько эволюционных взрывов и при этом эволюционировали втрое быстрее, чем ящерицы, с точки зрения разнообразия. Первый невероятный всплеск, вероятно, произошел в период между 128 и 70 миллионами лет, а второй эволюционный скачок наблюдался уже после вымирания динозавров.

Любопытно, что змеи сохранили эту невероятную эволюционную скорость и по сей день: они продолжают меняться значительно быстрее, чем ящерицы. Таким образом ученые пришли к выводу, что эволюционные часы змей на самом деле попросту тикают намного быстрее, чем у любого другого животного на Земле. Однако команда отмечает, что причина возникновения этих быстрых эволюционных часов у змей все еще остается загадкой.

Авторы исследования планируют продолжить работу в дальнейшем, чтобы понять причину того, почему у змей могли развиться столь необычные "эволюционные часы", а также изучить преимущества, которые они дают.

Ранее Фокус писал о том, что новый вид гигантских анаконд обнаружен с помощью Уилла Смита.