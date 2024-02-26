Предотвратит инфаркт и аритмию: раскрыт идеальный способ употребления омега-3 жиров

Наш организм постоянно нуждается в подпитке полезными веществами для защиты наших органов от болезней, но диетологи считают, что большее значение тут играет не количество, а способ их употребления.

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Омега-3 жирные кислоты — это одни из важнейших элементов мира диетических добавок, которые играют большую роль в поддержании здоровья нашего сердца, мозга и глаз в отличной форме. Но есть серьезная проблема, которая заключается в том, что многие из нас попросту не получают достаточного количества этих незаменимых питательных веществ, особенно это касается веществ под названием EPA и DHA, что содержатся в рыбе. Большая часть взрослых и еще больше детей во всем мире не получают достаточного количества этих важных жиров, пишет EatingWell.

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Добавки омега-3 всячески помогают нам восполнить пробелы в питании. Но не достаточно просто пить эти таблетки, так как тип омега-3, то, что вы едите вместе с ними, и время приема имеют большое значение для того, насколько хорошо ваш организм может использовать эти жиры, говорит Девине Линго, дипломированный диетолог-нутрициолог.

Она предлагает начать с того, что омега-3 бывают разных видов. Одни находятся в естественном состоянии, называемом триглицеридами, которые предпочитаются нашим организмом и могут легко им использоваться. Другие превращаются в так называемые этиловые эфиры, которые не так легко усваиваются, но все же могут повысить уровень EPA и DHA в нашем организме. Если вы все же выбираете добавку, лучше всего отдать предпочтение натуральной триглицеридной форме, говорит Линго.

Не последнее значение имеет и то, что вы едите вместе с этими добавками. Если вы принимаете их вместе с пищей, в которой есть жиры, это дает вашему организму небольшой стимул и помощь в усвоении. Это может быть что угодно — от авокадо до орехов или даже сыра. С другой стороны, если вы принимаете омега-3 натощак или с низкокалорийной пищей, пользы от них может быть не так много, поэтому стоит задуматься над тем, чтобы не разделять приемы пищи и добавок.

Само же время приема омега-3 довольно гибкое. Неважно, принимаете ли вы их утром или вечером, главное, чтобы это было единовременно с употреблением пищи, содержащей жиры. Однако время приема может сыграть свою роль в предотвращении побочных эффектов, таких как изжога, особенно если вы любитель полежать после еды, напоминает Линго.

Диетолог считает, что последовательность в приеме пищи имеет решающее значение. Регулярный прием добавки с омега-3 во время еды, содержащей жиры, — лучший способ обеспечить поступление полного спектра полезных веществ в организм.

Добавки с омега-3 жирами могут стать отличным дополнением к нашему рациону питания, но важно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы понять, действительно ли они вам необходимы. Важно помнить, что цель их приема — поддерживать здоровье в хорошем состоянии, а не перегружать его различными веществами.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.