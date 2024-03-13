Серый кардинал: слаженная работа нашего сердца и легких оказалась заслугой мозга

Недавнее исследование ученых выяснило, что именно наш мозг является эпицентром синхронизации нашего дыхания и сердцебиения и без него наши органы попросту не смогли бы слаженно работать.

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Ученые сделали необычное открытие о том, как наш мозг буквально следит за работой сердца и легких. Они обнаружили, что определенные клетки мозга играют решающую роль в этом процессе. Это открытие имеет огромное значение для понимания того, как внутренние органы поддерживают общее состояние нашего здоровья и как наш мозг управляет всем, не ограничиваясь чувствами и мыслями, пишет Neuroscience News.

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Команда исследователей рассказала, что в ходе исследования они узнали о роли нейронов в области таламуса мозга в обработке сигналов, поступающих от сердца и легких. Они уже знали, что наш мозг получает много информации от внутренних органов, но как именно он обрабатывает эту информацию и использует ее, чтобы помочь нам оставаться здоровыми, было не совсем понятно. Работа команды пролила свет на эту неясность, показав, что определенные нейроны в мозге активно участвуют в обработке и осмыслении сигналов сердца и легких.

Используя современные технологии и методы, исследователи регистрировали активность отдельных нейронов в мозге во время операции. Они сосредоточились на трех конкретных областях в глубине мозга и обнаружили, что большой процент нейронов реагирует на изменения частоты сердечных сокращений и дыхания.

Что интересно, так это разнообразие реакций этих нейронов: одни были направлены на изменения сердцебиения, другие — на дыхание, а некоторые реагировали на то и другое, говорится в исследовании. Это показало ученым, как наш мозг отслеживает и реагирует на состояние внутренних органов, распределяя доступные ему ресурсы определенным образом, в зависимости от состояния нашего тела.

Эта научная работа имеет практическое значение для нескольких областей, в частности для разработки целенаправленных методов лечения неврологических расстройств, сердечных и легочных заболеваний. Понимая, как мозг обрабатывает сигналы, поступающие от сердца и легких, медики смогут разработать более точные методы лечения таких заболеваний, как эпилепсия, сердечная аритмия и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Кроме того, эти знания могут привести к инновационным подходам в борьбе со стрессом, тревогой и депрессией за счет воздействия на нейронные пути, которые регулируют реакцию организма на эмоциональные и физические стрессовые факторы.

Ученые считают это открытие большим скачком в стремлении науки полностью понять сложную структуру человеческого мозга. Оно позволило им понять, как нашему мозгу удается держать все под контролем и указало на возможные способы применения этих знаний на практике.

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