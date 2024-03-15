Закат эры мужчин: почему исчезает Y-хромосома и чем это грозит человечеству

Последние научные данные сообщают о стремительном угасании важной хромосомы, определяющей мужской пол. Ученые не знают, ждет ли нас вымирание или появление нового пола.

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На протяжении миллионов лет Y-хромосома, играющая ключевую роль в определении мужского пола у человека, теряла свои гены. В то время как женщины несут две Х-хромосомы, мужчины несут одну Х-хромосому и одну значительно меньшую Y-хромосому. О том почему происходит вымирание фундаментальной особенности мужского пола и чем это грозит человечеству в будущем пишет The Week.

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Изначально Y-хромосома была схожа по размеру и количеству генов с Х-хромосомой. Однако, в отличие от Х-хромосомы, Y-хромосома не может перетасовывать свои гены для устранения мутаций, поскольку у мужчин имеется только одна ее копия. Отсутствие этой самой перетасовки генов или рекомбинации привело к тому, что со временем Y-хромосома попросту растеряла большую часть своих генов. Сейчас в ней насчитывается около 55 генов, из которых только 27 непосредственно участвуют в развитии мужчины. Большую часть ее составляют неактивные гены и повторяющаяся ДНК, за что она получила прозвище "нежелательная ДНК".

Центральной особенностью Y-хромосомы является ген SRY, который имеет решающее значение для развития мужчины. Исчезновение Y-хромосомы ставит вопрос о будущем определения пола человека. Некоторые исследователи предполагают, что люди могут либо вымереть, либо выработать новый ген, определяющий пол, либо даже разделиться на новые виды из-за изменений в способах определения пола. Однако для таких изменений потребуются миллионы лет.

Недавние исследования дают некоторую надежду на то, что Y-хромосома может не исчезнуть. У мышей важнейшие гены Y-хромосомы оказались способны перемещаться на другие хромосомы, что говорит о возможной стратегии ее выживания. Более того, Y-хромосома содержит структуры, известные как палиндромы, которые позволяют ей восстанавливать поврежденные гены, используя неповрежденные копии в качестве шаблонов. Этот механизм может значительно замедлить деградацию хромосомы.

Путь Y-хромосомы от надежного генетического аналога Х-хромосомы до ее нынешнего, отчасти плачевного, состояния — это отличный пример генетической эволюции. Хотя ее будущее может показаться неопределенным, еще рано ставить на ней крест, ведь возможны самые разные варианты — от ее полного исчезновения до эволюции новых механизмов определения пола.

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