В три раза больше, чем на Земле: ученые обнаружили в космосе огромный пласт парящей воды

Используя точнейший из имеющихся телескопов, ученые на расстоянии в 450 световых лет смогли разглядеть большие объемы воды в диске вокруг звезды HL Tauri. Это открытие приближает нас к пониманию возникновения жизни на Земле.

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Ученые сделали революционное открытие о воде в космосе, и речь в нем идет о том, где именно могут зарождаться новые планеты. Они обнаружили водяной пар в окрестностях молодой звезды HL Tauri, и это очень важно, поскольку вода имеет решающее значение для формирования жизни. Исследователям впервые удалось выяснить, как вода распределяется в этих планетообразующих средах. Для этого они использовали группу телескопов в Чили, которые настолько точны, что делают более четкие изображения, чем космический телескоп Хаббл в видимом свете, пишет Astrobiology.

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Понимание того, как распределяется вода в дисках, где формируются планеты, может многое рассказать о том, как возникают некоторые из них, на которых потенциально может существовать жизнь. Команда под руководством Стефано Фачини обнаружила, что в определенной области диска вокруг HL Tauri находится огромное количество воды — более чем в три раза больше, чем в океанах Земли. Это может указать на то, где и как могут начать формироваться планеты. Но уловить такие детали с расстояния в 450 световых лет не так-то просто, особенно с учетом водяного пара в атмосфере Земли. Именно поэтому высокое и сухое местоположение ALMA в Чили идеально подходит для такого рода наблюдений.

Помимо составления карты водяного пара вокруг молодой звезды HL Tauri, это исследование имеет более широкое значение для понимания химического состава формирующихся планет. Присутствие воды в регионах, где формируются планеты, говорит о том, что эти будущие миры могут унаследовать богатую среду на самых ранних стадиях своего развития. Этот факт ставит под сомнение прежние предположения о том, когда и как планеты приобретают воду, указывая на то, что строительные блоки для пригодных для жизни планет могут присутствовать с самого начала.

Благодаря будущей модернизации ALMA ученые смогут еще лучше понять, как формируются планеты и какую роль в этом процессе играет вода. Это большой шаг к пониманию не только того, откуда берется вода в этих далеких регионах, но и того, как она влияет на развитие и состав планет. Это может даже помочь нам более точно выяснить, насколько распространены во Вселенной планеты, богатые водой и потенциально пригодные для жизни.

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