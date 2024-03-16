Наследие на века: каждый третий человек хочет, чтобы его запомнили за определенную черту
Новый опрос предоставил увлекательный взгляд на то, чем каждое поколение стремиться увековечить себя для последующих. На удивление, одна определенная особенность превалировала во всех ответах.
В ходе недавнего опроса 2000 людей выяснилось, что значительная часть из них, а именно около 31%, стремится к тому, чтобы их помнили за творческие способности, а не за ум, богатство или вклад в развитие человечества. Это говорит об удивительном предпочтении творческого наследия более традиционным достижениям. 79% респондентов считали себя творческими личностями, что говорило об их явном стремлении к самовыражению. Однако 72% респондентов считают, что не занимаются творчеством так часто, как им хотелось бы, что указывает на разрыв между желанием и реальной активностью, пишет Study Finds.
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Мотивы, побуждающие людей к творчеству, многогранны. Многие ищут избавления от стресса в писательстве, живописи и рисовании, другие же находят радость в общении с близкими и делятся своими творениями. Интересно, что главным препятствием для дальнейшего развития творческих способностей, по-видимому, является отсутствие уверенности в себе: 77% участников отметили, что стали бы больше заниматься творчеством, если бы были более уверены в своих силах. Это говорит о том, что творчество — это потенциальная область, в которой поощрение и поддержка могли бы существенно изменить глобальную ситуацию.
Если углубиться в исследование, то выясняется, что люди чувствуют себя наиболее творчески активными в возрасте около 25 лет, хотя 20% считают, что пик их творчества пришелся на детство. Особенно выделяется поколение Z, почти половина которого (49%) считает, что они живут в самые творческие годы. Этот поколенческий анализ, а также тот факт, что 75% респондентов рассматривают свое творчество как часть личного бренда (среди представителей поколения Z этот показатель вырос до 94%), демонстрирует развивающуюся связь между индивидуальностью и творчеством. В исследовании также отмечается, что творчество не ограничивается определенным временем: 18% респондентов занимаются творческой деятельностью ежедневно, а основное время для творчества наступает в полдень. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на творческий пульс человечества, выявляя как препятствия, так и потенциал для развития более активного общества в этой сфере.
Ранее Фокус писал о музыканте, который играл Deftones на гитаре во время удаления опухоли из его мозга. Невероятная по своей сложности и необычному подходу операция прошла недавно в Майами. Молодой человек был в сознании и играл на гитаре, пока хирурги удаляли опухоль из его мозга.
Также Фокус писал об интригующей загадке грустной музыки и нашей тяге к ней. По мнению некоторых ученых, эти мелодии не тянут нас вниз, скорее, они приближают нас к коллективному человеческому опыту.