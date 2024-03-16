Спадщина на віки: кожна третя людина хоче, щоб її запам'ятали за певну рису
Нове опитування надало захопливий погляд на те, чим кожне покоління прагне увічнити себе для наступних. На подив, одна певна особливість превалювала у всіх відповідях.
Під час нещодавнього опитування 2000 людей з'ясувалося, що значна частина з них, а саме майже 31%, прагне до того, щоб їх пам'ятали за творчі здібності, а не за розум, багатство або внесок у розвиток людства. Це свідчить про дивовижну перевагу творчої спадщини перед більш традиційними досягненнями. 79% респондентів вважали себе творчими особистостями, що свідчило про їхнє явне прагнення до самовираження. Однак 72% респондентів вважають, що не займаються творчістю так часто, як їм хотілося б, що вказує на розрив між бажанням і реальною активністю, пише Study Finds.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!
Мотиви, що спонукають людей до творчості, багатогранні. Багато хто шукає позбавлення від стресу в письменстві, живописі та малюванні, інші ж знаходять радість у спілкуванні з близькими і діляться своїми творіннями. Цікаво, що головною перешкодою для подальшого розвитку творчих здібностей, мабуть, є відсутність упевненості в собі: 77% учасників зазначили, що почали б більше займатися творчістю, якби були більш упевнені у своїх силах. Це свідчить про те, що творчість — це потенційна галузь, у якій заохочення та підтримка могли б суттєво змінити глобальну ситуацію.
Якщо заглибитися в дослідження, то з'ясовується, що люди почуваються найбільш творчо активними у віці приблизно 25 років, хоча 20% вважають, що пік їхньої творчості припав на дитинство. Особливо виділяється покоління Z, майже половина якого (49%) вважає, що вони живуть у найбільш творчі роки. Цей поколінський аналіз, а також той факт, що 75% респондентів розглядають свою творчість як частину особистого бренду (серед представників покоління Z цей показник зріс до 94%), демонструє зв'язок, що розвивається між індивідуальністю і творчістю. У дослідженні також зазначається, що творчість не обмежується певним часом: 18% респондентів займаються творчою діяльністю щодня, а основний час для творчості настає опівдні. Ці дані дають змогу по-новому поглянути на творчий пульс людства, виявляючи як перешкоди, так і потенціал для розвитку активнішого суспільства в цій сфері.
Раніше Фокус писав про музиканта, який грав Deftones на гітарі під час видалення пухлини з його мозку. Неймовірна за своєю складністю і незвичним підходом операція пройшла нещодавно в Маямі. Молодий чоловік був у свідомості і грав на гітарі, поки хірурги видаляли пухлину з його мозку.
Також Фокус писав про інтригуючу загадку сумної музики і нашу тягу до неї. На думку деяких учених, ці мелодії не тягнуть нас донизу, найімовірніше, вони наближають нас до колективного людського досвіду.