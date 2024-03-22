Пара упражнений заменят поход в спортзал: гири оказались универсальными тренажерами

Последние исследования ученых подчеркнули универсальность и простоту гирь для укрепления мышц, похудения и улучшения кардио. Для того, чтобы они заменили спортзал требуется всего лишь правильно с ними обращаться.

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Гири могут стать отличной альтернативой тренажерному залу. Согласно последним исследованиям, они отлично подходят для тех, кто хочет увеличить силу, мощность и сердечно-сосудистую подготовку. Всего 20 минут трижды в неделю могут повысить показатель физической подготовки на 6% всего за месяц. Их уникальная форма придает тренировкам важные свойства, требуя равновесия, координации и силы, что позволяет тренировать все тело с помощью всего одного инструмента, пишет Marie Claire UK.

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Несмотря на свою эффективность, гири часто остаются в тени более традиционных тренажеров, таких как гантели и станки. Тем не менее, персональные тренеры, включая Нэнси Бест, выступают за их универсальность и эффективность, особенно для тех, кто ограничен в пространстве или времени. Исследование Университета Чичестера подтверждает это утверждение, показывая, что тренировки с гирями могут значительно улучшить силу мышц на 12% всего за 24 минуты занятий в неделю в течение шести недель. Конструкция гири также позволяет увеличить аэробные возможности, что делает ее универсальным снарядом для различных фитнес-целей.

Так сколько же упражнений с гирями нужно для эффективного укрепления тела? В соответствии с официальными рекомендациями по интенсивным физическим нагрузкам, два-три 30-минутных занятия в неделю могут стать залогом успеха на пути к достижению целей в фитнесе, охватывая также рекомендуемые тренировки для укрепления мышц. Такая частота занятий вполне приемлема, что способствует постоянству и облегчает соблюдение режима фитнеса в условиях напряженного графика. Нэнси Бест подчеркивает важность регулярных тренировок, а не поиска "идеального" режима, утверждая, что эффективность тренировочного плана заключается в его устойчивости и соответствии личным целям и образу жизни.

Независимо от того, хотите ли вы нарастить мышцы, улучшить кардио или просто стать сильнее, этот небольшой предмет оборудования предлагает универсальный, компактный и эффективный по времени способ достижения различных фитнес-целей. Главное — это последовательность и выбор тренировок, которые легко вписываются в вашу жизнь. Поэтому, если вы хотите обновить свою тренировочную программу или оптимизировать домашний тренажерный зал, обратите внимание на гири, говорят ученые и тренера.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.