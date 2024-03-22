Пара вправ замінять похід до спортзалу: гирі виявилися універсальними тренажерами

Останні дослідження вчених підкреслили універсальність і простоту гир для зміцнення м'язів, схуднення і поліпшення кардіо. Для того, щоб вони замінили спортзал, потрібно всього лише правильно з ними поводитися.

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Гирі можуть стати чудовою альтернативою тренажерному залу. Згідно з останніми дослідженнями, вони чудово підходять для тих, хто хоче збільшити силу, потужність і серцево-судинну підготовку. Всього 20 хвилин тричі на тиждень можуть підвищити показник фізичної підготовки на 6% всього за місяць. Їхня унікальна форма надає тренуванням важливих властивостей, вимагаючи рівноваги, координації та сили, що дає змогу тренувати все тіло за допомогою всього одного інструменту, пише Marie Claire UK.

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Незважаючи на свою ефективність, гирі часто залишаються в тіні більш традиційних тренажерів, таких як гантелі та станки. Проте персональні тренери, включно з Ненсі Бест, виступають за їхню універсальність і ефективність, особливо для тих, хто обмежений у просторі або часі. Дослідження Університету Чичестера підтверджує це твердження, показуючи, що тренування з гирями можуть значно поліпшити силу м'язів на 12% всього за 24 хвилини занять на тиждень протягом шести тижнів. Конструкція гирі також дає змогу збільшити аеробні можливості, що робить її універсальним снарядом для різних фітнес-цілей.

То скільки ж вправ із гирями потрібно для ефективного зміцнення тіла? Відповідно до офіційних рекомендацій щодо інтенсивних фізичних навантажень, два-три 30-хвилинних заняття на тиждень можуть стати запорукою успіху на шляху до досягнення цілей у фітнесі, охоплюючи також рекомендовані тренування для зміцнення м'язів. Така частота занять цілком прийнятна, що сприяє сталості та полегшує дотримання режиму фітнесу в умовах напруженого графіка. Ненсі Бест наголошує на важливості регулярних тренувань, а не пошуку "ідеального" режиму, стверджуючи, що ефективність тренувального плану полягає в його стійкості та відповідності особистим цілям і способу життя.

Незалежно від того, чи хочете ви наростити м'язи, поліпшити кардіо або просто стати сильнішими, цей невеликий предмет устаткування пропонує універсальний, компактний і ефективний у часі спосіб досягнення різних фітнес-цілей. Головне — це послідовність і вибір тренувань, які легко вписуються у ваше життя. Тож, якщо ви хочете оновити свою тренувальну програму або оптимізувати домашній тренажерний зал, зверніть увагу на гирі, кажуть науковці та тренери.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.