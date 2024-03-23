Все люди вокруг стали демонами: мужчина столкнулся с редким заболеванием мозга (видео)

Необычное нарушение в мозге привело к тому, что все окружающие мужчину люди имели искаженные черты лица, которые могли потягаться с фильмами ужасов. Но подобные изменения распространялись только на живых людей.

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58-летний мужчина оказался в необычной ситуации, когда лица всех, кого он видел, начали выглядеть жутко искаженными, как будто из фильмов ужасов. Это состояние, известное как прозопометаморфопсия, превращало знакомые черты друзей, членов семьи и даже незнакомцев в нечто пугающее и неузнаваемое. Исследователи Дартмутского колледжа изучили это редкое невролого-визуальное расстройство, рассказав, как мозг может иногда неправильно интерпретировать то, что мы видим, пишет Neoscope.

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Мужчина, который живет с этим заболеванием уже более двух с половиной лет, не испытывал подобных искажений при взгляде на неодушевленные предметы, такие как дома или машины — пострадали только человеческие лица. Интересно, что фотографии или изображения лиц на экранах казались ему нормальными. Это различие помогло исследователям понять, что проблема заключается в том, как его мозг обрабатывает вид лиц в реальной жизни, а не в самом зрении. Чтобы лучше понять его точку зрения, профессор Бред Дюшейн из факультета психологии и наук о мозге Дартмутского колледжа, а также его команда в ходе исследования творчески скорректировали изображения лиц людей на компьютере под руководством мужчины, добившись представления, которое отражало искаженное видение, которое он видел.

Ученые смогли воссоздать то, как видит окружающих больной мужчина

Точная причина просопометаморфопсии остается загадкой, но обнаружение кисты в мозге мужчины намекает на возможную связь со структурными аномалиями в нем. Несмотря на тревожную природу этого состояния, мужчина полностью осознавал, что его видения не являются реальностью, и не проявлял никаких признаков бреда, связанного с искаженными лицами. Это состояние лишь подчеркивает всю сложность человеческого мозга и хрупкий баланс, необходимый ему для точной интерпретации окружающего мира.

В настоящее время не существует лекарств или стандартных методов лечения прозопометаморфопсии, а ее продолжительность варьируется от человека к человеку. У одних она со временем исчезает, а у других становится частью их повседневной жизни. Изучение таких редких заболеваний позволяет получить ценные сведения о работе мозга, что в перспективе может стать основой для будущих методов лечения подобных расстройств.

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