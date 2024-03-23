Все люди вокруг стали демонами: мужчина столкнулся с редким заболеванием мозга (видео)
Необычное нарушение в мозге привело к тому, что все окружающие мужчину люди имели искаженные черты лица, которые могли потягаться с фильмами ужасов. Но подобные изменения распространялись только на живых людей.
58-летний мужчина оказался в необычной ситуации, когда лица всех, кого он видел, начали выглядеть жутко искаженными, как будто из фильмов ужасов. Это состояние, известное как прозопометаморфопсия, превращало знакомые черты друзей, членов семьи и даже незнакомцев в нечто пугающее и неузнаваемое. Исследователи Дартмутского колледжа изучили это редкое невролого-визуальное расстройство, рассказав, как мозг может иногда неправильно интерпретировать то, что мы видим, пишет Neoscope.
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Мужчина, который живет с этим заболеванием уже более двух с половиной лет, не испытывал подобных искажений при взгляде на неодушевленные предметы, такие как дома или машины — пострадали только человеческие лица. Интересно, что фотографии или изображения лиц на экранах казались ему нормальными. Это различие помогло исследователям понять, что проблема заключается в том, как его мозг обрабатывает вид лиц в реальной жизни, а не в самом зрении. Чтобы лучше понять его точку зрения, профессор Бред Дюшейн из факультета психологии и наук о мозге Дартмутского колледжа, а также его команда в ходе исследования творчески скорректировали изображения лиц людей на компьютере под руководством мужчины, добившись представления, которое отражало искаженное видение, которое он видел.
Точная причина просопометаморфопсии остается загадкой, но обнаружение кисты в мозге мужчины намекает на возможную связь со структурными аномалиями в нем. Несмотря на тревожную природу этого состояния, мужчина полностью осознавал, что его видения не являются реальностью, и не проявлял никаких признаков бреда, связанного с искаженными лицами. Это состояние лишь подчеркивает всю сложность человеческого мозга и хрупкий баланс, необходимый ему для точной интерпретации окружающего мира.
В настоящее время не существует лекарств или стандартных методов лечения прозопометаморфопсии, а ее продолжительность варьируется от человека к человеку. У одних она со временем исчезает, а у других становится частью их повседневной жизни. Изучение таких редких заболеваний позволяет получить ценные сведения о работе мозга, что в перспективе может стать основой для будущих методов лечения подобных расстройств.
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