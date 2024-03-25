Отдохнуть в тишине: как бороться с высокой чувствительностью к громким звукам

Окружающая нас среда постоянно наполнена самыми разными звуками, но для кого-то они могут стать причиной буквальной головной боли. Ученые рассказали, как можно избежать проблем со здоровьем от надоедливого и громкого шума.

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Мир — шумное место, и примерно для 20% из нас громкие фоновые звуки могут быть просто невыносимыми. Речь идет не о тех, кто просто предпочитает тишину шумной атмосфере кофейни, а о тех, для кого повседневные шумы, такие как гудение холодильника или шум транспорта, становятся настоящей пыткой. Для некоторых эти звуки могут вызвать стрессовую реакцию, которую трудно подавить, что приводит к потенциальному ухудшению самочувствия, такому как мигрень, тревожность и многое другое. О том, как бороться с этой шумной проблемой тем, кто подпадает под категорию людей, физически страдающих от шума, пишет Wired.

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Ученые и врачи глубоко изучили влияние шума на наше здоровье и обнаружили, что он не только может привести к потере слуха, но и способствует развитию сердечных заболеваний, нарушению сна и психических расстройств. Эта идея не нова: еще в 1970-х годах правительство США относилось к шуму как к любому другому загрязняющему веществу, но с развитием технологий, таких, как наушники, и ростом уровня шума в городах эта проблема стала еще более актуальной. Регулярное воздействие шума выше 75 децибел (уровень шума газонокосилки) может нанести вред вашим ушам, и чем громче и дольше воздействие, тем хуже будет нам в долгосрочной перспективе. Всего же болезненному восприятию шума подвергается каждый пятый человек, как показало исследование, что делает эту проблему весьма распространенной.

К счастью, у людей, чувствительных к шуму, появляется все больше средств защиты. Шумоподавляющие наушники могут существенно изменить ситуацию, приглушив шум повседневной жизни. Еще более индивидуальные варианты, такие как высокоточные беруши, разработанные для музыкантов, помогают снизить уровень шума, не слишком искажая общий звуковой ландшафт. Помимо личных гаджетов, помочь может и корректировка жилого и рабочего пространства. Такие вещи, как звукопоглощающее напольное покрытие, стратегическое использование мягкой мебели и даже специальная отделка стен, помогут снизить уровень шума.

Эти идеи и инновации дают проблеск надежды всем, кто подавлен грохотом современной жизни. Дело не только в том, чтобы укрыться от шума, но и в том, чтобы понять, как он влияет на нас, и найти способы смягчить это влияние. По мере того как мы узнаем все больше о влиянии звука на наше самочувствие, стремление к тишине становится не просто личным предпочтением, а императивом общественного здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили связь между потерей слуха и изменениями в мозге. Новое исследование провело четкую параллель между изменением в работе речи, языка и обработкой звуков у людей старше 70 лет.

Также Фокус писал о прорыве в лечении синдрома Ушера, позволяя вернуть зрение и слух. Исследователи полагают, что новая технология поможет в излечении изнурительного генетического заболевания.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.