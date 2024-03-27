Усталость останется в прошлом: как справиться с прокрастинацией по утрам

Утренняя усталость является проблемой для многих людей и пагубно влияет на нашу продуктивность на протяжении дня. Но науке известны способы, помогающие легко справиться с этим состоянием.

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В интернете появляется все больше тем, посвященных тому, как начать свой день с так называемого "низкодофаминового утра". Идея такого утра довольно проста: то, что вы делаете в первые полтора часа после пробуждения, может сформировать желания и задачи вашего мозга на весь день. Если вы сразу же начнете проверять социальные сети, вы настроите себя на то, что весь день будете отвлекаться, постоянно ища в телефоне очередной порции дофамина, считают приверженцы данной теории. О том какая логика за ней стоит и прходит ли она проверку наукой, пишет BBC Science Focus.

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Концепция низкодофаминового утра заключается в том, чтобы выбирать занятия, которые в меньшей степени связаны с волнением и в большей — со спокойствием или даже скукой. Это может означать замену утреннего пролистывания новостных лент на что-то более обыденное, например, на уборку по дому, или даже интенсивные занятия в спортзале. Теория гласит, что, начав день таким образом, вы не почувствуете спада дофамина, когда придет время приступать к работе, а значит, вам будет легче сосредоточиться и ваша продуктивность лишь повысится.

Однако, если погрузиться в науку, оказывается, что все не так просто и черно-бело, как может показаться. Дофамин, часто называемый "химическим веществом вознаграждения", участвует в огромном количестве функций организма, начиная от того, как мы двигаемся, и заканчивая тем, как мы испытываем удовольствие или отвращение к определенным видам деятельности. Интересно, что как положительный, так и отрицательный опыт может вызвать выброс дофамина, а это значит, что роль нейромедиатора гораздо сложнее, чем простое создание хорошего настроения, говорится в исследованиях. Более того, виды деятельности, рекомендуемые для утра с низким содержанием дофамина, могут по-разному влиять на уровень дофамина у разных людей. Например, одни могут обнаружить, что неспешная прогулка повышает уровень дофамина, а другие не увидят никаких изменений по сравнению со своими обычными физическими упражнениями.

Ключ к продуктивному утру заключается не в манипулировании уровнем дофамина, а в понимании и корректировке нашего поведения. Создание рабочей обстановки, свободной от отвлекающих факторов, например отключение уведомлений на телефоне или использование берушей, может быть более эффективным средством для повышения концентрации. Более того, разумное использование смартфона, например, установление определенного времени для проверки приложений, может привести к более сбалансированным отношениям с нашими устройствами и повысить нашу продуктивность в рабочее время. Хотя концепция "утра с низким содержанием дофамина" предлагает необычный подход к повышению концентрации внимания и продуктивности, реальная польза заключается именно в распознавании и адаптации наших привычек для достижения наших целей.

Ранее Фокус писал о том, что была найдена причина постоянной усталости. Хроническая усталость является спутником миллионов людей, но ее причины до сих пор скрываются от врачей и ученых. Однако новое исследование смогло внести ясность в процессы этого загадочного заболевания.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.