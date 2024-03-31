Губительные перекусы: жаренную во фритюре пищу связали с развитием деменции

Картошка фри и луковые кольца уже давно стали привычным лакомством для миллионов людей, однако ученые бьют тревогу, обнаружив связь между маслом, используемым для их жарки и развитием деменции.

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Потребление любимых хрустящих закусок, таких как луковые кольца и картофель фри, может незаметно подкосить наше здоровье, согласно недавнему исследованию. Авторы исследования, проведенного командой из Чикагского университета, погрузились в мир жарки во фритюре и повторного использования кулинарного масла, что является обычной практикой во многих ресторанах. Они обнаружили, что в этом старом масле могут содержаться вещества, вредные для мозга, что приводит к повышенному риску развития слабоумия, пишет Daily Mail.

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В ходе исследования ученые кормили крыс пищей, богатой маслом, которое неоднократно подвергалось повторному нагреванию. Результаты оказались весьма тревожными. Крысы демонстрировали значительные признаки воспаления по всему телу, а это, как известно, вредит кровеносным сосудам и ускоряет снижение когнитивных функций. Более того, у этих крыс было больше признаков повреждения мозга по сравнению с теми, кто сидел на другой диете. По сути, исследование, предварительная сокращенная версия которого уже доступна для прочтения, предполагает, что употребление в пищу продуктов, обжаренных в повторно используемом масле, может быть связано с повреждением нейронов и снижением когнитивных функций.

По мнению исследователей, жарка продуктов во фритюре — это больше чем достижение идеальной хрустящей корочки, это процесс, который при высокой температуре масла может привести к нарушению обмена веществ. Это исследование является важным, поскольку, по словам ученых, оно впервые в своем роде устанавливает прямую связь между длительным употреблением продуктов, приготовленных во фритюре, и увеличением нейродегенерации. Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сан-Антонио, штат Техас.

Хотя последствия этой научной работы вызывают беспокойство, важно помнить, что эти наблюдения были сделаны на крысах. Для полного же понимания влияния на наше здоровье необходимы исследования на людях. Тем не менее, команда Чикагского университета уже планирует дальнейшие работы в этом направлении. Они намерены выяснить, как масло для фритюра может влиять не только на деменцию, но и на другие нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также на психические расстройства, такие как тревога и депрессия. Это может проложить путь к новым диетическим рекомендациям и, возможно, к более здоровым альтернативам жареной пищи в будущем.

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