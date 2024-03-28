Выпрямила волосы ценой здоровья: женщине повредили почки во время процедур красоты

Привычные многим процедуры по выпрямлению волос оказались источником опасности, так как во время их проведения используются вещества, которые легко могут навредить нашим органам.

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Медицинские эксперты выражают обеспокоенность по поводу риска для здоровья, связанного с некоторыми процедурами для волос, после тревожного случая, произошедшего с молодой женщиной из Туниса. После сеансов выпрямления волос в одном из салонов в период с июня 2020 года по июль 2022 года она трижды получала серьезные повреждения почек. Французские врачи указали на опасность определенных средств для волос, особенно используемых для разглаживания и выпрямления, которые потенциально могут нанести вред почкам, пишет Fox News.

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26-летняя женщина, которая ранее была здорова, обратилась за медицинской помощью после того, как почувствовала такие симптомы, как рвота, лихорадка, диарея и боли в спине сразу после посещения салона. Каждая из этих проблем совпадала с сеансом лечения волос, во время которого она сообщала, что чувствует жжение, а впоследствии у нее появились язвы на коже головы. Медицинские анализы выявили повышенный уровень креатинина в плазме ее крови, что обычно свидетельствует о нарушении работы почек. Это вещество, которое выводится почками, является побочным продуктом мышечной деятельности, и его накопление — признак нарушения их работы.

Дальнейшее расследование связало проблемы с почками с кремом для выпрямления волос, который использовал стилист и который содержал 10% глиоксиловой кислоты, говорится в опубликованном исследовании. Считается, что именно это химическое вещество является виновником ее состояния, вызывая тип повреждения почек, известный как нефропатия, вызванная оксалатом кальция. Глиоксиловая кислота, представленная как якобы более безопасная альтернатива формальдегидсодержащим средствам, теперь находится под пристальным вниманием научного мира из-за своего потенциального вредного воздействия на почки.

Этот случай лишь проливает свет на более широкую проблему, поскольку аналогичные инциденты были зарегистрированы и в Израиле. Там 26 человек получили острые повреждения почек после процедуры выпрямления волос "по-бразильски". Эта ситуация послужила поводом для призывов к большей осторожности и возможному прекращению использования продуктов, содержащих глиоксиловую кислоту, чтобы предотвратить дальнейшие риски для здоровья.

Ранее Фокус писал о полезных продуктах для поддержания здоровья почек. Больные почки ставят под угрозу нашу жизнь, но врачи считают, что большинство из заболеваний можно предотвратить. И главным инструментом в их защите является наша диета.

Также Фокус писал о том, что ученые создали датчик, следящий за пересаженными почками. Для многих пациентов переживших пересадку органов, главным страхом, не дающим спать по ночам, является его отторжение организмом, но ученые создали устройство, которое уберет эту тревогу.