Болезнь кожи, убивающая сердце: ученые связали псориаз с сердечными заболеваниями

Последние исследования ученых подтвердили, что псориаз не просто поражает нашу кожу, но и провоцирует воспаления, которые могут серьезно навредить нашему сердцу в долгосрочной перспективе.

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Псориаз широко известен тем, что вызывает неприятные и заметные проблемы с кожей, такие как красные, шелушащиеся пятна, но похоже, что его последствия выходят далеко за пределы кожи. Он связан с более серьезной проблемой — повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Являясь аутоиммунным заболеванием, псориаз заставляет организм атаковать собственные здоровые клетки, в частности клетки кожи, вызывая их быстрое разрастание и появление характерных пятен. Однако проблема не ограничивается только кожей, поскольку это заболевание связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая закупорку артерий, инфаркты и инсульты, пишет Knowridge.

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Связь между псориазом и болезнями сердца в значительной степени объясняется хроническим воспалением — преувеличенной реакцией защитной системы организма. Вместо того чтобы просто защищать нас, длительное воспаление может вызвать обширные повреждения, затрагивающие не только кожу, но и сердце и кровеносные сосуды, говорится в исследованиях. Это указывает на то, что воспаление, наблюдаемое на коже больных псориазом, может происходить и внутри организма, влияя на жизненно важные функции сердца. Исследования подтверждают эту связь: согласно одному из них, у людей с тяжелой формой псориаза на 58% повышается риск возникновения серьезных проблем с сердцем и на 43% — риск инсульта, причем этот риск значителен для всех возрастов.

Кроме того, воспаление, связанное с псориазом, может способствовать развитию других факторов риска сердечных заболеваний, таких как высокое давление, высокий уровень холестерина и ожирение, а также повышать вероятность развития диабета. Эти состояния переплетаются между собой, существенно влияя на здоровье сердца людей с псориазом. Признание связи между псориазом и болезнями сердца подчеркивает важность управления состоянием кожи и его системными последствиями для сохранения его здоровья.

Такое понимание предполагает применение комплексного подхода к лечению, призывая больных псориазом вести здоровый образ жизни, уделяя особое внимание диете, физическим упражнениям, отказу от курения и борьбе со стрессом, наряду с лечением, направленным на борьбу с воспалением. Признание псориаза как многогранной проблемы, а не просто кожного заболевания, имеет решающее значение для улучшения общего состояния здоровья и подчеркивает необходимость разработки комплексных стратегий лечения, направленных на устранение последствий псориаза как для кожи, так и для здоровья сердца и организма в целом.

Ранее Фокус писал об обнаружении причины псориаза. Ученые, долго боровшиеся за слабую нить понимания механизма образования псориатических бляшек, наконец, нашли основной источник проблем.

А также Фокус писал о попытках найти уязвимость источника псориаза. Наука на пороге открытия лекарства.

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