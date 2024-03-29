Хвороба шкіри, що вбиває серце: вчені пов'язали псоріаз із серцевими захворюваннями

Останні дослідження вчених підтвердили, що псоріаз не просто вражає нашу шкіру, а й провокує запалення, які можуть серйозно нашкодити нашому серцю в довгостроковій перспективі.

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Псоріаз широко відомий тим, що спричиняє неприємні й помітні проблеми зі шкірою, такі як червоні плями, що лущаться, але схоже, що його наслідки виходять далеко за межі шкіри. Він пов'язаний з більш серйозною проблемою — підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Будучи аутоімунним захворюванням, псоріаз змушує організм атакувати власні здорові клітини, зокрема клітини шкіри, спричиняючи їхнє швидке розростання і появу характерних плям. Однак проблема не обмежується лише шкірою, оскільки це захворювання пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, включно із закупоркою артерій, інфарктами та інсультами, пише Knowridge.

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Зв'язок між псоріазом і хворобами серця значною мірою пояснюється хронічним запаленням — перебільшеною реакцією захисної системи організму. Замість того щоб просто захищати нас, тривале запалення може викликати великі пошкодження, що зачіпають не тільки шкіру, а й серце і кровоносні судини, йдеться в дослідженнях. Це вказує на те, що запалення, яке спостерігається на шкірі хворих на псоріаз, може відбуватися і всередині організму, впливаючи на життєво важливі функції серця. Дослідження підтверджують цей зв'язок: згідно з одним із них, у людей із важкою формою псоріазу на 58% підвищується ризик виникнення серйозних проблем із серцем і на 43% — ризик інсульту, причому цей ризик значний для будь-якого віку.

Крім того, запалення, пов'язане з псоріазом, може сприяти розвитку інших факторів ризику серцевих захворювань, таких як високий тиск, високий рівень холестерину та ожиріння, а також підвищувати ймовірність розвитку діабету. Ці стани переплітаються між собою, суттєво впливаючи на здоров'я серця людей із псоріазом. Визнання зв'язку між псоріазом і хворобами серця підкреслює важливість управління станом шкіри та його системними наслідками для збереження його здоров'я.

Таке розуміння передбачає застосування комплексного підходу до лікування, закликаючи хворих на псоріаз вести здоровий спосіб життя, приділяючи особливу увагу дієті, фізичним вправам, відмові від паління та боротьбі зі стресом, поряд із лікуванням, спрямованим на боротьбу із запаленням. Визнання псоріазу як багатогранної проблеми, а не просто шкірного захворювання, має вирішальне значення для поліпшення загального стану здоров'я та наголошує на необхідності розроблення комплексних стратегій лікування, спрямованих на усунення наслідків псоріазу як для шкіри, так і для здоров'я серця та організму загалом.

Раніше Фокус писав про виявлення причини псоріазу. Вчені, які довго боролися за слабку нитку розуміння механізму утворення псоріатичних бляшок, нарешті, знайшли основне джерело проблем.

А також Фокус писав про спроби знайти вразливість джерела псоріазу. Наука на порозі відкриття ліків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.