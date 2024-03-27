Причину знайдено. Стали відомі агенти, що викликають псоріаз на шкірі

Вчені, які довго боролися за слабку нитку розуміння механізму утворення псоріатичних бляшок, нарешті, знайшли основне джерело проблем.

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Дослідники з Австралійського національного університету зробили прорив у розумінні псоріазу та псоріатичного артриту. На відміну від інших проблем зі здоров'ям, які виникають через віруси або бактерії, такі аутоімунні захворювання виникають, коли захисна система організму плутається і починає атакувати власні клітини. У разі псоріазу імунні клітини організму помиляються в оцінці клітин шкіри, і такий стан поглиблюється згодом, переростаючи в псоріатичний артрит, що спричиняє біль у суглобах, пише Genengnews.

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У своєму недавньому дослідженні, команда виявила специфічну генну мутацію, названу IKBKB. Вона відіграє роль лиходія в цій хворобі. Якщо у людини є дві копії цього дефектного гена, ризик розвитку псоріатичного артриту різко зростає. Цей ген впливає на групу регуляторних Т-клітини, які зазвичай є миротворцями імунної системи. Однак мутація "дурить" ці клітини, вони стають запальними і починають вбивати клітини власного організму.

При подальшому вивченні отримані знання можуть прокласти шлях до нових методів лікування Фото: Wikipedia

За даними відкритих джерел, на псоріаз хворіють від 2% до 4% населення всієї Землі. Відкриття генної мутації, що викликає ці захворювання, дає можливості для більш ранньої діагностики та більш точного лікування. Команда, включно з Челісою Кардінес, д-р наук Австралійського національного університету, підкреслює важливість раннього виявлення цих захворювань. Затримки в діагностиці, особливо при псоріатичному артриті, можуть призвести до погіршення стану пацієнтів. Отримані результати дають змогу припустити, що вивчення цього гена та його впливу на регуляторні Т-клітини може призвести до розроблення більш ефективних стратегій лікування і, можливо, навіть профілактики цих захворювань.

Це дослідження не тільки дає розуміння на генетичних коренів псоріазу та псоріатичного артриту, а й підкреслює складну роль імунної системи в аутоімунних захворюваннях. При подальшому вивченні отримані знання можуть прокласти шлях до нових методів лікування, даючи надію тим, хто страждає від цих складних захворювань. Це яскравий приклад того, як розуміння найтонших деталей нашої біології може мати глибокий вплив на охорону здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що через пилкові бурі алергіків стане більше. Дослідники відзначають, що дедалі більша кількість людей уперше стикаються з алергією.

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