Секретный центр, управляющий нашими эмоциями: обнаружена настоящая роль мозжечка

Часть мозга, которую часто связывали лишь с нашими движениями, оказалась важнейшим элементом наших повседневных переживаний, чувств и даже социального поведения.

Related video

Мозжечок, который часто считают координатором движений в нашем мозге, раскрыл ученым свои секреты, и они оказались гораздо сложнее, чем считалось ранее. Расположенный в задней части мозга и похожий на его крохотную версию, он содержит три четверти нейронов, тщательно организованных в мозге. Традиционно его роль связывали с управлением нашими физическими движениями, но недавние открытия опровергают этот узкий взгляд на его способности, пишет Wired.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

На крупной конференции по неврологии исследователи обсудили участие мозжечка в широком спектре функций, выходящих за рамки моторного контроля, включая сложное поведение, эмоции, социальное взаимодействие и даже обучение. Это переосмысление в понимании обусловлено развитием экспериментальных методов, постепенно открывших новую роль мозжечка в регулировании не только движений, но и когнитивных и эмоциональных процессов.

Исторически связь между мозжечком и движением не вызывала сомнений, особенно учитывая наблюдения за пациентами с его повреждением. Однако случаи эмоциональных и когнитивных нарушений после таких повреждений намекали на более широкую его роль в наших повседневных процессах. Поначалу на эти намеки не обращали внимания из-за отсутствия прямых анатомических доказательств, связывающих мозжечок с областями мозга, участвующими в высших когнитивных функциях. Теперь новые технологии позволили выявить эти связи и обнаружить обширное влияние мозжечка на весь наш мозг.

Плотная сеть и его способность обрабатывать огромное количество сенсорной информации позволяют ему участвовать в регуляции сложного поведения и эмоций. Исследования, проведенные ученой Йи-Мей Ян, на мышах уже показали, как нарушения в мозжечке могут влиять на социальное поведение и материнские инстинкты, что позволяет предположить аналогичное его влияние и на человека. Например, изменения в его работе связали с аутизмом, а исследования также подтвердили, что мозжечок играет важнейшую роль в обработке социальных сигналов. Эти выводы подчеркивают значение этого маленького, но важного элемента мозга далеко за пределами моторного контроля, обращая внимание на его важность для целого ряда психических и эмоциональных процессов.

Ранее Фокус писал о пяти ежедневных привычках, которые помогут укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Также Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.