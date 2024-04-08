Люди смогут контролировать эмоции: обнаружена область мозга, управляющая нашими чувствами

В ходе недавнего исследования ученые выявили эпицентр создания эмоций и контроля над ними, который может стать идеальной целью для стабилизирующих психику препаратов.

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Исследователи из Дартмутского колледжа изучили сложную структуру человеческого мозга и выяснили то, как наш мозг управляет эмоциями, четко разграничив процессы создания эмоций и их контроля. Их исследование выделило роль определенных областей в передней префронтальной коре — части мозга, которая играет ключевую роль в управлении нашими эмоциональными реакциями. Изучая деятельность мозга с помощью фМРТ-исследований, команда выявила области, критически важные для регуляции эмоций. Данное открытие может проложить ученым путь к созданию лекарств стабилизирующих нашу нервную систему, пишет Neuroscience News.

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Исследование, проведенное под руководством ученого Ке Бо, было посвящено сложной взаимосвязи между способностью нашего мозга регулировать эмоции и нашим психическим здоровьем, предполагая, что умение лучше контролировать негативные эмоции может сделать человека более устойчивым к стрессу и негативным переживаниям в целом. Этот вывод указывает на потенциальные терапевтические мишени в мозге, которые можно стимулировать, чтобы помочь людям лучше управлять своими эмоциями, давая надежду тем, кто борется с серьезными и, порой, разрушительными проблемами психического здоровья. В исследовании также было изучено взаимодействие различных нейротрансмиттеров, таких как каннабиноиды, опиоиды и серотонин, с этими областями мозга, что позволило ученым обсудить их с точки зрения последствий фармацевтического лечения для здоровья нашего мозга.

Именно кора головного мозга регулирует наши эмоциональные реакции, изменяя то, как мы воспринимаем и интерпретируем окружающие нас события. Это подчеркивает ее роль в формировании нашего эмоционального ландшафта, предлагая более тонкое понимание эмоциональных механизмов мозга и отчетливую цель для более подробного изучения и будущего лечения с помощью препаратов.

Эти выводы имеют огромное значение, особенно в области лечения психических заболеваний, говорят авторы. Исследование показывает, что эффективность наркотиков, в частности психоделиков, при психических расстройствах может частично зависеть именно от их воздействия на способность мозга регулировать эмоции. Это, в свою очередь, говорит о важности интеграции психологической поддержки с фармацевтическим лечением для повышения нашей способности к стабильному управлению эмоциями.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

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