Люди зможуть контролювати емоції: виявлено ділянку мозку, що керує нашими почуттями

Під час недавнього дослідження вчені виявили епіцентр створення емоцій і контролю над ними, який може стати ідеальною ціллю для препаратів, що стабілізують психіку.

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Дослідники з Дартмутського коледжу вивчили складну структуру людського мозку і з'ясували те, як наш мозок керує емоціями, чітко розмежувавши процеси створення емоцій та їхнього контролю. Їх дослідження виокремило роль певних ділянок у передній префронтальній корі — частині мозку, яка відіграє ключову роль в управлінні нашими емоційними реакціями. Вивчаючи діяльність мозку за допомогою фМРТ-досліджень, команда виявила ділянки, критично важливі для регуляції емоцій. Це відкриття може прокласти вченим шлях до створення ліків, що стабілізують нашу нервову систему, пише Neuroscience News.

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Дослідження, проведене під керівництвом вченого Ке Бо, було присвячене складному взаємозв'язку між здатністю нашого мозку регулювати емоції та нашим психічним здоров'ям, припускаючи, що вміння краще контролювати негативні емоції може зробити людину більш стійкою до стресу та негативних переживань загалом. Цей висновок вказує на потенційні терапевтичні мішені в мозку, які можна стимулювати, щоб допомогти людям краще керувати своїми емоціями, даючи надію тим, хто бореться з серйозними і, часом, руйнівними проблемами психічного здоров'я. У дослідженні також було вивчено взаємодію різних нейротрансмітерів, таких як канабіноїди, опіоїди і серотонін, з цими ділянками мозку, що дало змогу вченим обговорити їх з точки зору наслідків фармацевтичного лікування для здоров'я нашого мозку.

Саме кора головного мозку регулює наші емоційні реакції, змінюючи те, як ми сприймаємо та інтерпретуємо події, що нас оточують. Це підкреслює її роль у формуванні нашого емоційного ландшафту, пропонуючи більш тонке розуміння емоційних механізмів мозку і виразну мету для більш детального вивчення і майбутнього лікування за допомогою препаратів.

Ці висновки мають величезне значення, особливо в галузі лікування психічних захворювань, кажуть автори. Дослідження показує, що ефективність наркотиків, зокрема психоделіків, при психічних розладах може частково залежати саме від їхнього впливу на здатність мозку регулювати емоції. Це, зі свого боку, говорить про важливість інтеграції психологічної підтримки з фармацевтичним лікуванням для підвищення нашої здатності до стабільного управління емоціями.

Раніше Фокус писав про те, чи справді людський мозок дозріває до 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.

Також Фокус писав про те, що форма нашого мозку відповідає за наші думки, емоції і навіть поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.