"Хирургия движется к малоинвазивности". Алексей Ерошкин – об инновациях

Внедрив в Украине торакальную симпатэктомию, доктор совместно с коллегами работает над поиском гена, отвечающего за появление серьезной болезни.

Прошло уже несколько лет после того, как нейрохирург Алексей Ерошкин внедрил в Украине торакальную симпатэктомию – операцию, которая позволяет большому числу пациентов радикально избавляться от целого ряда проблем со здоровьем. Однако команда Алексея не останавливается на достигнутом: совместно с генетиками доктора работают над поиском причины непростого явления – гипергидроза.

Отдельные вызовы в работе доктора связаны с войной: ежедневно он оперирует защитников Украины, выполняя сложнейшие хирургические вмешательства, которые спасают жизни. Также хирург проводит плановые операции для широкого круга пациентов, которые эффективно решают проблемы болевых синдромов, гипергидроза, сколиоза и других проблем позвоночника, спинного мозга и последствий черепно-мозговых травм.

О том, над чем Алексей Ерошкин работает сегодня – детальнее в материале.

"Самые тяжелые случаи". Врачи спасают жизни во время войны

Алексей Ерошкин – талантливый украинский нейрохирург, врач высшей категории и кандидат медицинских наук. Проработав в отделении нейрохирургии госпиталя МВД с 2008 года, в 2019-м возглавил его. За время работы в отделении Алексей существенно расширил команду врачей и удачно внедрил новые оперативные вмешательства по декомпрессии лицевого и тройничного черепно-мозговых нервов с использованием ультразвукового интраоперационного доплера и нейромониторинга, существенно увеличилось количество пролеченных пациентов с деформациями позвоночника и других категорий пациентов.

В связи с войной задач у докторов стало еще больше, а само отделение удвоилось: с 15 коек расширилось до 30. Сам Алексей Ерошкин ежегодно выполняет около полутора тысячи операций. Само медицинское учреждение существенно укрупнилось и теперь называется Главный медицинский центр МВД Украины. Сегодня центр обслуживает фактически всю систему МВД страны: Нацгвардия, Нацполиция, все спасательные службы а также часть пограничных войск. На сегодня военные с разного рода ранениями составляют основной контингент пациентов отделения.

"Фактический это самые тяжелые случаи, так как наш госпиталь является конечной точкой, куда стекаются все самые сложные пациенты со всей Украины, главным образом с линии фронта. Также среди них есть пациенты военные из других родов войск. В частности, из спецподразделений", – рассказывает нейрохирург.

Команда врачей под руководством Алекесея Ерошкина оперирует военных, в частности, при травмах головного мозга и черепа. Среди прочего, нейрохирурги проводят стереолитографическую краниопластику – операцию по восстановлению и реконструкции костной структуры черепа, чтобы исправить дефекты, восстановить поврежденные участки. Имплантаты готовятся индивидуально, сохраняя анатомическую структуру каждого пациента. Это актуально из-за большого количества таких травм, полученных на войне.

Первыми и единственными в Украине хирурги получили для использования ультразвуковой костный скальпель Misonix– прибор, позволяющий абсолютно безопасно работать на костных структурах вместо дрелей и других инструментов.

Благодаря Алексею Ерошкину также удалось увеличить количество хирургических вмешательств при различных видах болевых синдромов, в том числе с использованием нейрорадиочастотной абляции и нейромодуляции. Отдельный профиль хирургии в арсенале доктора – хирургия позвоночника.

Инновации

Под руководством Алексея Андреевича украинские доктора в 2013 году освоили и начали широко применять инновационную и перспективную в плановой хирургии – торакальную симпатэктомию – операцию на вегетативных отделах нервной системы. Команда докторов стала фактически первой, кто начал использовать это в Украине. Это позволило большому количеству пациентов избавиться от нежелаемых явлений сразу после хирургического вмешательства и кардинально улучшило качество их жизни.

"Во время таких операций мы точечно воздействуем на симпатический ствол, таким образом "выключая" определенные его отделы. К примеру, при комплексном регионарном болевом синдроме верхних конечностей. Лечение болевого синдрома также применяется в симптоматическом лечении болезни и синдрома Рейно, когда за счет сужения сосудов в верхних конечностях могут возникать некрозы. С помощью операции мы радикально решаем эту и другие проблемы пациентов", – рассказывает Алексей.

Также такие операции команда нейрохирурга выполняет большому количеству достаточно экзотических пациентов с гипергидрозом, в частности с ладонным. У этих пациентов повышенное потоотделение приводит к проблемам с социализацией и большому физическому дискомфорту.

Ранее такие вмешательства выполняли с одним большим разрезом. В последствии операцию стали делать эндоскопически, но и тогда использовали большое количество портов через несколько разрезов. Под руководством Алексея Ерошкина это значительно усовершенствовали: команда нейрохирургов разработала и запатентовала специальный порт, который позволяет оперировать через только одно отверстие. Это имплементировали в практику и другие нейрохирурги: теперь ее широко используют и другие специалисты.

Лидирующая роль доктора подтверждается тем, что разработка получила хорошие отзывы коллег, также было опубликовано много статей в международных и украинских профильных научных изданиях. Команда докторов выступала с докладами на крупных международных конференциях.

Кроме того, для оценки результатов работы набрали группу из 80 человек, которых прооперировали, провели сравнительный анализ и по результатам также подготовили отдельную публикацию "Anatomical variability of the relationship between the sympathetic trunk and the intercostal veins during thoracoscopic sympathectomy", которая прошла рецензирование международных экспертов и была допущена к публикации в англоязычном журнале Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management, издательство ELSEVIER. Хорошие отзывы были получены не только от рецензентов, а и от коллег, которые и дальше продолжают цитировать статью в своих публикациях.

"Сегодня хирургия в целом движется к оптимизации процессов, к малоизванивности и уменьшению негативных последствий для пациентов в последствии. И фактически мы сделали эту операцию амбулаторной: хотя она сложна технически, но мы оптимизировали ее настолько, что буквально на следующий день пациент может ехать домой, а швы после выполненного вмешательства – косметические", – рассказывает Алексей.

Под руководством Алексея Ерошкина проводят оценку эффективности операции, определяя уровень качества жизни до и после вмешательства. По результатам можно объективизировать, как человек возвращается в социальную среду.

Согласно полученным данным, пациенты фактически сразу же после операции начинают вести гораздо более полноценную жизнь. Их обследуют и инструментально: специальный прибор с датчиком, который прикладывается к коже, точно показывает количество выделенного пота на единицу площади. Объективные данные подтверждают, что кожа становится абсолютно сухой: это означает, что лишнего пота больше не выделяется.

В поисках гена, провоцирующего проблему

Однако команда врачей пошла еще дальше: кроме операций, которые позволяют пациентам избавиться от этой проблемы, они изучают причины возникновения такого явления, что потенциально может позволить в будущем на нее воздействовать. Для этого специалисты собирают генетический материал всех прооперированных пациентов с гипергидрозом, распределяют его по группам.

"Основная задача – провести генетический анализ и все-таки найти, говоря по-простому, именно тот ген, который детерминирует такое состояние. Это отдельное направление сейчас наших научных изысканий, над которым мы работаем совместно с генетиками. Мы хотим понять, как ген наследуется. И каковы факторы риска для детей тех людей, которые страдают от данного недуга. А впоследствии – посмотреть, как мы можем на это повлиять. Это является темой моей докторской диссертации, которая на данный момент в процессе подготовки. Сегодня мы с коллегами из других направлений вступаем в хороший междисциплинарный контакт, получается очень хорошая синергия", – отмечает доктор.

За годы работы Алексею Ерошкину удалось сформировать школу молодых коллег, которых доктор брал на обучение еще во время интернатуры. Многие из них остались работать в коллективе под его руководством.

"Это молодые специалисты, которых я подготовил и обучил, и теперь мы работаем вместе. Доктора активно работают и в контексте научных публикаций. Сейчас один из докторов под моим руководством готовится получить степень кандидата наук", – добавляет Алексей.

