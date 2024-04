"Хірургія рухається до малоінвазивності". Олексій Єрошкін — про інновації

Впровадивши в Україні торакальну симпатектомію, лікар спільно з колегами працює над пошуком гена, що відповідає за появу серйозної хвороби.

Related video

Минуло вже кілька років після того, як нейрохірург Олексій Єрошкін впровадив в Україні торакальну симпатектомію — операцію, що дає змогу великій кількості пацієнтів радикально позбуватися цілої низки проблем зі здоров'ям. Однак команда Олексія не зупиняється на досягнутому: спільно з генетиками лікарі працюють над пошуком причини непростого явища — гіпергідрозу.

Окремі виклики в роботі лікаря пов'язані з війною: щодня він оперує захисників України, виконуючи надскладні хірургічні втручання, які рятують життя. Також хірург проводить планові операції для широкого кола пацієнтів, які ефективно вирішують проблеми больових синдромів, гіпергідрозу, сколіозу та інших проблем хребта, спинного мозку й наслідків черепно-мозкових травм.

Про те, над чим Олексій Єрошкін працює сьогодні — детальніше в матеріалі.

"Найважчі випадки". Лікарі рятують життя під час війни

Олексій Єрошкін — талановитий український нейрохірург, лікар вищої категорії та кандидат медичних наук. Пропрацювавши у відділенні нейрохірургії госпіталю МВС з 2008 року, у 2019-му очолив його. За час роботи у відділенні Олексій суттєво розширив команду лікарів і вдало впровадив нові оперативні втручання з декомпресії лицьового та трійчастого черепно-мозкових нервів з використанням ультразвукового інтраопераційного доплера та нейромоніторингу, суттєво збільшилася кількість пролікованих пацієнтів із деформаціями хребта та інших категорій пацієнтів.

У зв'язку з війною завдань у лікарів стало ще більше, а саме відділення подвоїлося: з 15 ліжок розширилося до 30. Сам Олексій Єрошкін щорічно виконує близько півтори тисячі операцій. Сам медичний заклад суттєво розширився і тепер називається Головний медичний центр МВС України. Сьогодні центр обслуговує фактично всю систему МВС країни: Нацгвардію, Нацполіцію, усі рятувальні служби, а також частину прикордонних військ. На сьогодні військові з різного роду пораненнями складають основний контингент пацієнтів відділення.

"Фактично це найважчі випадки, тому що наш госпіталь є кінцевою точкою, куди стікаються всі найскладніші пацієнти з усієї України, переважно з лінії фронту. Також серед них є пацієнти військові з інших родів військ. Зокрема, зі спецпідрозділів", — розповідає нейрохірург.

Команда лікарів під керівництвом Олексія Єрошкіна оперує військових, зокрема, травми головного мозку та черепа. Серед іншого, нейрохірурги проводять стереолітографічну краніопластику — операцію з відновлення та реконструкції кісткової структури черепа, щоб виправити дефекти, відновити пошкоджені ділянки. Імплантати готуються індивідуально, зберігаючи анатомічну структуру кожного пацієнта. Це актуально через велику кількість таких травм, отриманих на війні.

Першими і єдиними в Україні хірурги отримали для використання ультразвуковий кістковий скальпель Misonix — прилад, що дає змогу абсолютно безпечно працювати на кісткових структурах замість дрилів та інших інструментів.

Завдяки Олексію Єрошкіну також вдалося збільшити кількість хірургічних втручань при різних видах больових синдромів, зокрема з використанням нейрорадіочастотної абляції та нейромодуляції. Окремий профіль хірургії в арсеналі лікаря — хірургія хребта.

Інновації

Під керівництвом Олексія Андрійовича українські лікарі в 2013 році освоїли і почали широко застосовувати інноваційну та перспективну в плановій хірургії — торакальну симпатектомію — операцію на вегетативних відділах нервової системи. Команда лікарів стала фактично першою, хто почав використовувати це в Україні. Це дало змогу великій кількості пацієнтів позбутися небажаних явищ одразу після хірургічного втручання і кардинально поліпшило якість їхнього життя.

"Під час таких операцій ми точково впливаємо на симпатичний стовбур, таким чином "вимикаючи" певні його відділи. Приміром, у разі комплексного регіонарного больового синдрому верхніх кінцівок. Лікування больового синдрому також застосовується в симптоматичному лікуванні хвороби та синдрому Рейно, коли за рахунок звуження судин у верхніх кінцівках можуть виникати некрози. За допомогою операції ми радикально вирішуємо цю та інші проблеми пацієнтів", — розповідає Олексій.

Також такі операції команда нейрохірурга виконує великій кількості досить екзотичних пацієнтів із гіпергідрозом, зокрема з долонним. У цих пацієнтів підвищене потовиділення призводить до проблем із соціалізацією та великого фізичного дискомфорту.

Раніше такі втручання виконували з одним великим розрізом. Згодом операцію стали робити ендоскопічно, але й тоді використовували велику кількість портів через кілька розрізів. Під керівництвом Олексія Єрошкіна це значно вдосконалили: команда нейрохірургів розробила та запатентувала спеціальний порт, який дає змогу оперувати через лише один отвір. Це імплементували в практику й інші нейрохірурги: тепер її широко використовують й інші фахівці.

Лідерська роль лікаря підтверджується тим, що розробка отримала хороші відгуки колег, також було опубліковано багато статей у міжнародних та українських профільних наукових виданнях. Команда лікарів виступала з доповідями на великих міжнародних конференціях.

Крім того, для оцінки результатів роботи набрали групу з 80 осіб, яких прооперували, провели порівняльний аналіз і за результатами також підготували окрему публікацію "Anatomical variability of the relationship between the sympathetic trunk and the intercostal veins during thoracoscopic sympathectomy", яка пройшла рецензування міжнародних експертів і була допущена до публікації в англомовному журналі Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management, видавництво ELSEVIER. Хороші відгуки були отримані не тільки від рецензентів, а й від колег, які й надалі продовжують цитувати статтю у своїх публікаціях.

"Сьогодні хірургія загалом рухається до оптимізації процесів, до малоізванівності та зменшення негативних наслідків для пацієнтів надалі. І фактично ми зробили цю операцію амбулаторною: хоча вона складна технічно, але ми оптимізували її настільки, що буквально наступного дня пацієнт може їхати додому, а шви після виконаного втручання — косметичні", — розповідає Олексій.

Під керівництвом Олексія Єрошкіна проводять оцінку ефективності операції, визначаючи рівень якості життя до і після втручання. За результатами можна об'єктивізувати, як людина повертається в соціальне середовище.

Згідно з отриманими даними, пацієнти фактично одразу ж після операції починають вести набагато більш повноцінне життя. Їх обстежують й інструментально: спеціальний прилад із датчиком, який прикладається до шкіри, точно показує кількість виділеного поту на одиницю площі. Об'єктивні дані підтверджують, що шкіра стає абсолютно сухою: це означає, що зайвого поту більше не виділяється.

У пошуках гена, що провокує проблему

Однак команда лікарів пішла ще далі: крім операцій, які дають змогу пацієнтам позбутися цієї проблеми, вони вивчають причини виникнення такого явища, що потенційно може дати змогу в майбутньому на неї впливати. Для цього фахівці збирають генетичний матеріал усіх прооперованих пацієнтів із гіпергідрозом, розподіляють його за групами.

"Основне завдання — провести генетичний аналіз і все-таки знайти, кажучи по-простому, саме той ген, який детермінує такий стан. Це окремий напрямок зараз наших наукових пошуків, над яким ми працюємо спільно з генетиками. Ми хочемо зрозуміти, як ген успадковується. І які фактори ризику для дітей тих людей, які страждають від цієї недуги. А згодом — подивитися, як ми можемо на це вплинути. Це є темою моєї докторської дисертації, яка наразі в процесі підготовки. Сьогодні ми з колегами з інших напрямків вступаємо в гарний міждисциплінарний контакт, виходить дуже хороша синергія", — зазначає лікар.

За роки роботи Олексію Єрошкіну вдалося сформувати школу молодих колег, яких лікар брав на навчання ще під час інтернатури. Багато з них залишилися працювати в колективі під його керівництвом.

"Це молоді фахівці, яких я підготував і навчив, і тепер ми працюємо разом. Лікарі активно працюють і в контексті наукових публікацій. Зараз один із лікарів під моїм керівництвом готується отримати ступінь кандидата наук", — додає Олексій.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.