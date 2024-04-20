Тайна философского камня: ученые обнаружили лекарство, продлевающее жизнь

В исследовании ученые обнаружили, что уже существующий препарат способен повышать продолжительность жизни. Теперь они надеются как можно быстрее проверить его на людях.

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Процесс старения характеризуется естественным снижением физических возможностей и повышенной восприимчивостью к болезням. Ученые давно заняты смягчением этих неизбежных последствий старения, а одной из новых стратегий стало ограничение калорийности рациона — сокращение ежедневного потребления калорий при сохранении необходимых питательных веществ. Этот подход был связан ими с увеличением продолжительности жизни и отсрочкой наступления заболеваний, обычно ассоциируемых со старением. Но вскоре после этого исследователи нашли еще более действенный метод, пишет Knowridge.

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Несмотря на свои преимущества, ограничение калорийности не совсем практично для применения человеком из-за его жесткого характера и возможности возникновения негативных побочных эффектов. В поисках более жизнеспособных решений внимание ученых сместилось в сторону фармацевтических препаратов, которые могут имитировать преимущества ограничения калорийности. Такие препараты, как метформин, рапамицин и ресвератрол, уже давно находятся под пристальным вниманием науки именно из-за этих свойств. Однако их применение сдерживается рядом факторов, включая необходимость инъекций, плохое усвоение и выраженные побочные эффекты.

Но благодаря исследованию, проведенному Ливерпульским университетом, в котором изучалось действие рилменидина (существующее лекарство, используется для лечения высокого кровяного давления), ученым удалось добиться серьезных успехов в этой области. В ходе исследования на червях, плодовых мушках и мышах было установлено, что рилменидин потенциально может продлить жизнь и улучшить показатели здоровья в этих моделях. Этот эффект схож с эффектом ограничения калорийности и, как полагают, опосредован механизмом, связанным с I1-имидазолиновым рецептором, нишарином-1.

Полученные результаты имеют большое значение для мира науки и общества, поскольку они не только открывают новое направление в исследованиях по борьбе со старением, но и указывают на рилменидин как на потенциального кандидата для двойного использования в будущих медицинских практиках. Учитывая его нынешнее применение в качестве перорального препарата с относительно слабыми побочными эффектами, он представляет собой перспективное направление для будущих антивозрастных терапий с минимальным риском для здоровья, говорит автор исследования, профессор Жоао Педро Магальхаес.

Поскольку численность пожилых людей в мире постоянно растет, даже незначительные достижения в этой области могут значительно улучшить качество жизни и снизить распространенность возрастных заболеваний. Дальнейший путь открытия будет включать в себя детальные исследования для лучшего понимания механизмов действия рилменидина и проверку его эффективности и безопасности в клинических испытаниях на людях, заявили авторы.

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