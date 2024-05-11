Мифическое название Европы: как легенды древних греков повлияли на название континента

Привычное нам название Европа имеет древнее происхождение: впервые такое название континента использовал Гомер, описывая западные берега Эгейского моря. Однако еще до этих описаний Европа упоминалась в греческом мифе.

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День Европы, отмечаемый ежегодно 9 мая, чествует мир и единство на всем континенте. Эта дата знаменует важную веху в европейской истории, известную как "Декларация Шумана", которая заложила основу для новой эры сотрудничества между европейскими странами, что в конечном итоге привело к образованию Европейского Союза, пишет GreekReporter.

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Само название "Европа" уходит корнями в греческую мифологию, где Европа, финикийская принцесса, играет центральную роль. По легенде, Зевс влюбился в Европу и превратился в роскошного белого быка, чтобы завоевать ее благосклонность.

Европа, очарованная красотой быка, залезает ему на спину, не подозревая о божественной сущности Зевса. Затем бык перевозит ее через море на остров Крит, где Зевс открывает ей себя, и они заключают союз под вечнозеленым деревом. От этого союза Европа рождает трех сыновей, известных своей честностью и справедливостью.

Рисунок с изображением похищения Европы Фото: Public Domain

Любовь Зевса к Европе превосходит смертные пределы, и он одаривает ее тремя чрезвычайными дарами: Талоса, бронзового великана, что служит ее защитником; неудержимого охотничьего пса; и копье, которое безошибочно попадает в цель. Кроме того, Европа получает потрясающее ожерелье, изготовленное богом огня Гефестом.

Влияние мифа о Европе выходит за пределы мифологии. Сам термин "Европа" впервые встречается в древнегреческих текстах, таких как "Гимн Делианскому Аполлону" Гомера, описывающий западные берега Эгейского моря. Позже философы, такие как Анаксимандр, и географы, такие как Гекатей, использовали его для обозначения отдельного региона мира.

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Этимология слова "Европа" происходит от греческих слов, означающих "широкий" и "лицо", хотя точное обоснование его названия остается неясным. Тем не менее наследие Европы в мифологии и лингвистике отражает ее значение в формировании древних нарративов и географической терминологии.

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