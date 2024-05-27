Внезапно уничтожила целую семью: болезнь сердца, поражающая людей, нацелилась на сурикатов

Последнее время мир все больше опасается болезней, передающихся от животных к людям, таких как птичий грипп. Однако бывают и обратные случаи, когда болезнь, процветающая в людях начинает поражать и наших пушистых друзей.

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Весной 2015 года у трехлетнего суриката по кличке Джеффри из зоопарка Стоун в Массачусетсе появились загадочные признаки сильной слабости. Несмотря на медицинское вмешательство, состояние Джеффри ухудшилось, и он умер уже через восемь дней. В течение следующих трех лет та же участь постигла и его братьев. Странная череда смертей долго не давала покоя сотрудникам зоопарка, пока главный ветеринар зоопарка Стоуна не диагностировал у них дилатационную кардиомиопатию (ДКМ) — заболевание, при котором сердечные мышцы ослабевают, что мешает им эффективно перекачивать кровь. Самое интересное заключалось в том, что это состояние наблюдается также и у людей, таким образом объединяя наши сердца общей проблемой, пишет The Atlantic.

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Изначально Эрик Бэйтчман, ветеринар обнаруживший болезнь, считал эти случаи случайностью. Однако, проконсультировавшись с другими зоопарками, он обнаружил повторяющуюся картину ДКМ конкретно у сурикатов. Патологоанатом Майкл Гарнер подтвердил, что многие сердца сурикатов, которые он исследовал, были аномально увеличены. В 2017 году анализ показал, что около четверти смертей сурикатов в базе данных патологии американских зоопарков были связаны с сердечными заболеваниями, причем ДКМ была особенно распространена. Это навело Бэйтчмана на мысль, что болезнь может быть наследственной.

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В сотрудничестве с группой экспертов по геномике Бэйтчман начал собирать образцы тканей сурикатов по всей территории США для генетического анализа. Хотя точная генетическая причина пока не установлена, генетик Александр Бик не теряет оптимизма из-за наследственного характера заболевания. Интерес Бика распространяется и на здоровье людей, поскольку ДКМ также является распространенной кардиомиопатией у людей, что часто приводит к пересадке сердца, согласно исследованию, опубликованному в журнале Transplantation. Несмотря на общие успехи в лечении, сердца многих пациентов по-прежнему не выдерживают, а генетические связи обнаруживаются лишь в трети случаев ДКМ у людей.

Сурикаты являются крайне социальными животными, обладающими невероятными навыками командной работы Фото: Unsplash

Изучение и наблюдение геномов животных уже дало значительные результаты для лечения людей. Так, изучение собак, результаты которого были опубликованы в журнале Annual Review of Cell and Developmental Biology, послужило основой для исследований различных человеческих заболеваний, а генетические исследования кошек могут способствовать разработке методов лечения болезней, пободных заболеванию Тей-Сакса. Болезнь Тей-Сакса — редкое наследственное заболевание, которое разрушает нервные клетки в головном и спинном мозге, приводя к тяжелым неврологическим нарушениям. Как правило, болезнь заканчивается летальным исходом в раннем детстве и не имеет лечения, поэтому ранний генетический скрининг имеет решающее значение для ее профилактики. Однако перенос результатов, полученных на сурикатах, на человека пока еще не до конца достоверен. Например, генетическая основа ДКМ у собак мало схожа с человеческой, что не позволяет применять те же методы ее обнаружения на людях.

Кроме того, исследователи не располагают исчерпывающими сведениями о здоровых сердцах сурикатов в дикой природе. Различия в рационе, образе жизни и факторах окружающей среды между дикими и содержащимися в неволе сурикатами добавляют сложности в их исследования. Эксперт по геномике Рейчел Джонстон и исследователь Дженни Тунг подчеркивают необходимость понимания этих важных различий для улучшения здоровья сурикатов в неволе. Хотя полученные результаты могут пока не принести прямой пользы людям или диким сурикатам, они могут предотвратить сердечную недостаточность у сурикатов из зоопарка, таких как скоропостижно скончавшийся Джеффри.

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