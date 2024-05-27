Раптово знищила цілу сім'ю: хвороба серця, що вражає людей, націлилася на сурікатів

Останнім часом світ дедалі більше побоюється хвороб, що передаються від тварин до людей, таких як пташиний грип. Однак бувають і зворотні випадки, коли хвороба, що процвітає в людях, починає вражати і наших пухнастих друзів.

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Навесні 2015 року в трирічного суриката на прізвисько Джеффрі із зоопарку Стоун у Массачусетсі з'явилися загадкові ознаки сильної слабкості. Незважаючи на медичне втручання, стан Джеффрі погіршився, і він помер уже через вісім днів. Протягом наступних трьох років та ж доля спіткала і його братів. Дивна низка смертей довго не давала спокою співробітникам зоопарку, поки головний ветеринар зоопарку Стоуна не діагностував у них дилатаційну кардіоміопатію (ДКМ) — захворювання, за якого серцеві м'язи слабшають, що заважає їм ефективно перекачувати кров. Найцікавіше полягало в тому, що цей стан спостерігається також і в людей, таким чином об'єднуючи наші серця спільною проблемою, пише The Atlantic.

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Спочатку Ерік Бейтчман, ветеринар, який виявив хворобу, вважав ці випадки випадковістю. Однак, проконсультувавшись з іншими зоопарками, він виявив повторювану картину ДКМ конкретно в сурикат. Патологоанатом Майкл Гарнер підтвердив, що багато сердець сурикатів, які він досліджував, були аномально збільшені. У 2017 році аналіз показав, що близько чверті смертей сурикатів у базі даних патології американських зоопарків були пов'язані з серцевими захворюваннями, причому ДКМ була особливо поширена. Це навело Бейтчмана на думку, що хвороба може бути спадковою.

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У співпраці з групою експертів з геноміки Бейтчман почав збирати зразки тканин сурикатів по всій території США для генетичного аналізу. Хоча точну генетичну причину поки що не встановлено, генетик Олександр Бік не втрачає оптимізму через спадковий характер захворювання. Інтерес Біка поширюється і на здоров'я людей, оскільки ДКМ також є поширеною кардіоміопатією у людей, що часто призводить до пересадки серця, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Transplantation. Незважаючи на загальні успіхи в лікуванні, серця багатьох пацієнтів, як і раніше, не витримують, а генетичні зв'язки виявляються лише в третині випадків ДКМ у людей.

Сурікати є вкрай соціальними тваринами, що володіють неймовірними навичками командної роботи Фото: Unsplash

Вивчення і спостереження за геномами тварин уже дало значні результати для лікування людей. Так, вивчення собак, результати якого були опубліковані в журналі Annual Review of Cell and Developmental Biology, стало основою для досліджень різних людських захворювань, а генетичні дослідження кішок можуть сприяти розробці методів лікування хвороб, подібних до захворювання Тей-Сакса. Хвороба Тей-Сакса — рідкісне спадкове захворювання, яке руйнує нервові клітини в головному і спинному мозку, призводячи до тяжких неврологічних порушень. Як правило, хвороба закінчується летальним результатом у ранньому дитинстві та не має лікування, тому ранній генетичний скринінг має вирішальне значення для її профілактики. Однак перенесення результатів, отриманих на сурикатах, на людину поки що не до кінця достовірне. Наприклад, генетична основа ДКМ у собак мало схожа з людською, що не дає змоги застосовувати ті самі методи її виявлення на людях.

Крім того, дослідники не мають у своєму розпорядженні вичерпних відомостей про здорові серця сурикатів у дикій природі. Відмінності в раціоні, способі життя і факторах довкілля між дикими сурикатками, яких утримують у неволі, і тими, що утримують у неволі, додають складнощів у їхні дослідження. Експертка з геноміки Рейчел Джонстон і дослідниця Дженні Тунг наголошують на необхідності розуміння цих важливих відмінностей для поліпшення здоров'я сурікатів у неволі. Хоча отримані результати можуть поки не принести прямої користі людям або диким сурікатам, вони можуть запобігти серцевій недостатності у сурікатів із зоопарку, таких як Джеффрі, який раптово помер.

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