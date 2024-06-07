До 90% потерь. Экстремальные тропические циклоны могут уничтожить один из видов на Земле

Исследователи обнаружили, что более интенсивные и частые тропические циклоны угрожают колониям морских птиц.

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Климатический кризис больше не кажется чем-то далеким, он уже здесь, в результате чего на мир обрушатся более интенсивные волны жары, засухи и лесных пожаров. Ученые также предупредили, в этом году нас ждет экстремальный сезон ураганов — штормы будут настолько сильными, что нам, вероятно, попросту не хватит названий, чтобы назвать их все, пишет The Guardian.

Теперь исследователи также предупреждают, что более интенсивные и частые тропические циклоны могут уничтожить колонии морских птиц — предполагается, что до 90% особей будет "потеряно в мгновение ока".

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В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении тропического циклона 5-й категории Ильза, который обрушился на остров Бедаут в Западной Австралии в апреле 2023 года. Результаты нового исследования показали, что несколько популяций морских птиц тогда испытали коллапс на 80-90% из-за шторма в месте размножения.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что такой уровень потерь может стать критическим для популяций морских птиц, поскольку регулярность и интенсивность циклонов увеличиваются из-за глобального потепления, а сильные проливные дожди и огромные ветры нарушают циклы размножения птиц.

В то же время морские птицы имеют решающее значение для поддержания тропических рифов, а потому ученые предупреждают, что исчезновение птиц может оказать дальнейшее давление на земные экосистемы.

По словам ведущего автора исследования, доктора Дженнифер Лаверс, научного сотрудника естественной истории, несмотря на то, что Бедаут является лишь небольшим островом в отдаленном районе Австралии, он может многому нас научить.

Результаты исследования показывают, что более 20 000 животных погибли в мгновение ока, а дальнейшее обследование острова показало, что восстановление будет медленным, и, вероятно, будет прервано еще одним циклоном.

В ходе исследования ученые использовали воздушные и наземные методы, что помогло им оценить смертность трех видов:

коричневой олуши (Sula leucogaster);

малого фрегата (Fregata ariel);

эндемичного подвида олухи-маски (Sula dactylatra Bedouti).

Наблюдения проводились в течение трех месяцев и за это время ученые обнаружили, что на острове площадью около 17 гектаров потерялось не менее 20 000 птиц, в основном это коснулось размножающихся взрослых особей. Опасность заключается в том, что некоторые виды на самом деле не встречаются больше нигде в мире, а значит их естественная среда обитания была утрачена.

Хотя это нормально, что тропические циклоны оказывают серьезное воздействие на популяции диких животных, включая морских птиц, по прогнозам, в условиях потепления мира они станут более частыми и жестокими, нарушая способность популяций морских птиц к восстановлению.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли птицу с самыми белыми перьями в мире.