Пункция для океана: радиоактивные изотопы помогли отследить скрытые арктические течения

Проследив за уровнями радионуклидов в пробах воды, ученые смогли проследить за скрытыми течениями в океане и скоростью их движения.

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В условиях климатического кризиса Северный Ледовитый океан нагревается в четыре раза быстрее остальной части Мирового океана. Потенциально эта тенденция может распространиться на остальной мир в виде изменения погодных условий, а также других климатических изменений, пишет PHYS.org.

В результате ученые сосредоточились на изучении Северного Ледовитого океана, чтобы лучше понять океанические течения, в надежде, что это поможет им лучше прогнозировать будущие изменения климата на планете.

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Одним из распространенных способов отслеживания океанских течений является отслеживание радиоактивных изотопов, которые человечество начало генерировать в 1950-х годах во время ядерных испытаний. Сегодня эти радионуклиды слишком рассеяны, чтобы их можно было отследить, однако заводы по переработке ядерных материалов все еще выбрасывают в Атлантику два из них: йод-129 и уран-236.

В новом исследовании команда под руководством Аннабель Пейн использовала эти радионуклиды, присутствующие в небольших количествах в океане, чтобы проследить многолетний путь, по которому вода из Атлантического океана пребывает в Северный Атлантический.

В ходе исследования ученые проанализировали уровни радионуклидов в пробах из глубокого канадского бассейна, собранные в 2020 году в рамках экспедиции по изучению льда. Результаты показали, что вода, впадающая в Канадский бассейн следует двумя путями:

через Чукотское плато и хребет Нортвинд;

по периметру Чукотского плато.

Результаты также свидетельствуют о том, что около 25-40% зимней воды из Тихого океана к моменту достижения Канадского бассейна содержат маркеры атлантической воды. Авторы исследования полагают, что это связано с апвеллингом на шельфе Бофорта у берегов Аляски или в каньоне Барроу, вдоль границы Чукотского моря и моря Бофорта.

Команда также сравнила результаты с предыдущими исследованиями и обнаружила, что время прохождения атлантических вод в Арктику на самом деле оставалось стабильным в течение последних 15 лет.

Авторы исследования также считают, что результаты их работы являются доказательством того, что отслеживание йод-129 и уран-236 являются полезными индикаторами для отслеживания водных масс в Северном Ледовитом океане, что дает представление о скрытых течениях в океане.

В будущем исследователи планируют расширить зону отбора проб до континентального склона возле Гренландии и Канадского архипелага, что поможет выявить отток воды в Атлантическом океане и улучшить понимание быстрых изменений, которые в нем происходят.

Ранее Фокус писал о том, что что-то разрушает ледяные щиты Земли изнутри: уровень океана поднимется вдвое выше, чем считалось.