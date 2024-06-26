Катался по деревне на слоне и построил водохранилище: ученые нашли артефакт с древней надписью

Археологи нашли высеченную на камне надпись, которая касается Пасувы Кудумбана. Предания местных жителей рассказывают, что он не только отличился заботой об односельчанах, но и был эксцентричной личностью.

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Команда археологов во время визита в деревню Калипатти, Индия, обнаружила высеченную надпись XVI века, которая подробно описывает строительство резервуара и канала, предназначенного для обеспечения водой местной общины. Исследователи нашли эту надпись на берегу резервуара под названием Сенгулам, пишет The Times of India.

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Поврежденный шлюз, расположенный на северной стороне резервуара, когда-то контролировал поступление воды. Надпись, высеченная на столбе, чтит память Пасувы Кудумбана, который выкопал резервуар на 30-й день тамильского месяца аади.

По словам лидера исследовательской команды Нараянамурти, местные жители рассказывали истории о влиянии Пасувы Кудумбана на эту местность, отмечая его уникальную привычку ездить по деревне верхом на слоне.

Здесь также был небольшой резервуар, известный как "yaanai thotti" или "слоновый резервуар", построенный для обеспечения водой его слона, хотя сейчас он превратился в руины.

На столбе установлены рельефные скульптуры Пасувы Кудумбана и его жены Манджаммал, а многие украшения женщины указывают на ее богатство. Пасува Кудумбан изображен с длинной палкой, или "нир канди", что символизирует его роль в управлении шлюзами.

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Нараянамурти объяснил, что источником воды для водохранилища был протекающий неподалеку поток Наллатхангал, от которого Пасува Кудумбан прокопал канал, чтобы подавать воду в водохранилище. Примечательно, что имя Кудумбана сохранилось в деревне, а некоторые жители продолжают называть своих детей в честь этой исторической фигуры.

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