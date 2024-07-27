Превращает лекарства в яд: врачи рассказали, какие препараты нельзя запивать кофе

Миллионы людей по всему миру зависят от ежедневного приема лекарств, но при этом не упускают момент побаловать себя чашечкой кофе. Однако врачи считают, что такая комбинация в некоторых случаях может быть очень опасной и нужно понимать, когда от него лучше отказаться.

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Многие люди по всему миру начинают свой день с приема лекарств и наслаждения чашкой кофе. Однако фармацевты предупреждают, что смешивание некоторых лекарств с кофе может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как повышение кровяного давления и неконтролируемое кровотечение. Об опасностях дуэта популярного напитка и необходимых лекарств пишет Daily Mail.

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Фармацевт Дженнифер Буржуа из SingleCare считает, что старые антидепрессанты препятствуют способности организма метаболизировать кофеин, что может привести к длительному повышению давления и учащению сердцебиения. Доктор Хави Нго-Гамильтон из BuzzRx также отметил, что флувоксамин, фенелзин и транилципромин особенно проблемны в этом отношении, что не всегда положительно сказывается на здоровье миллионов людей, которые полагаются на эти лекарства.

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Безрецептурные препараты от простуды и аллергии, часто содержащие псевдоэфедрин, также могут плохо взаимодействовать с кофеином. Псевдоэфедрин сужает кровеносные сосуды и может увеличивать частоту сердечных сокращений, что в сочетании с кофеином может привести к повышенной тревожности и нервозности. Доктор Нго-Гамильтон советует разделить прием таких лекарств и напитков с кофеином не менее чем на два часа, чтобы избежать этих побочных эффектов.

Пациентам, которые лечат диабет инсулином или метформином, следует знать, что кофеин может вызывать скачки сахара в крови, делая эти препараты менее эффективными. Американская диабетическая ассоциация подтвердила это в своем исследовани, опубликованном в журнале Diabetes Care, отметив, что кофеин действительно повышает уровень инсулина и сахара в крови. Учитывая, что более 20 миллионов одних лишь американцев принимают метформин, тщательный контроль уровня сахара имеет решающее значение для определения необходимости корректировки потребления кофеина. У тех же, кто принимает антибиотики, такие как ципрофлоксацин, взаимодействие с кофеином может привести к повышению его уровня в крови, вызывая такие симптомы, как учащенное сердцебиение и тревожность.

Разжижающие кровь препараты, особенно варфарин, могут стать более опасными при смешивании с кофеином. Доктор Нго-Гамильтон предупреждает, что кофеин препятствует расщеплению препаратов для разжижения крови, что может привести к обильному кровотечению. Пациентам, принимающим варфарин, следует подождать не менее шести-восьми часов после приема лекарства, прежде чем употреблять кофеин. Эта мера предосторожности менее важна для новых препаратов для разжижения крови, которые менее склонны к взаимодействию с кофеином, но назначаются реже.

Лица, принимающие бета-блокаторы для лечения высокого кровяного давления, также должны избегать смешивания этих лекарств с кофеином. Бета-блокаторы снижают частоту сердечных сокращений, но кофеин может противодействовать этому эффекту, повышая ee и давление. Врачи екомендуют принимать бета-блокаторы как минимум за два часа до или через четыре часа после употребления кофеина. Этот совет касается и тех, кто принимает препараты для щитовидной железы, такие как левотироксин, поскольку кофеин может значительно снизить всасывание этих лекарств, уменьшая их эффективность.

Подобные взаимодействия кофеина не ограничиваются лишь некоторыми препаратами. Например, препараты от остеопороза, такие как ризендронат и ибандронат, которые принимают миллионы людей для профилактики переломов, менее эффективны, если принимать их вместе с кофе. Эксперты сошлись во мнении, что соблюдение временных рамок между приемом кофе и лекарств может предотвратить эти негативные взаимодействия и гарантировать, что лекарства будут работать так, как нужно. Однако пациентам крайне важно консультироваться со своими лечащими врачами для получения индивидуальных рекомендаций, особенно при приеме нескольких подобных лекарств.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.