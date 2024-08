Ученые придумали способ, как измерить ветер на Марсе: зачем это нужно

Исследователи протестировали несколько анемометров, способных работать на Марсе, чтобы лучше понять условия марсианской атмосферы.

На Марсе хоть и есть атмосфера, она сильно отличается от земной. Также на планете дуют ветры и важно понимать их природу для улучшения понимания условий на Красной планете. Ученые протестировали несколько анемометров, приборов для измерения скорости ветра, которые смогут работать на поверхности Марса. Результаты исследования опубликованы в The Journal of the Acoustical Society of America, пишет Space.

Скорость марсианского ветра посадочные модули на Красной планете изучали уже давно. Но ученые считают, что новые приборы позволят будущим посадочным модулям или астронавтам измерять марсианские ветры с большей чувствительностью, чем когда-либо прежде.

Измерить ветер на Марсе не так просто. Во-первых, на Марсе очень холодно. Подобные температуры можно найти только в самых холодных местах на Земле. Во-вторых, среднее давление воздуха на поверхности Марса составляет примерно одну сотую от давления на уровне моря на Земле. Поэтому нужны приборы, которые смогут максимально хорошо работать в этих условиях, чтобы дать полную картину природы марсианского ветра.

По словам ученых, эта информация необходима для понимания разных составляющих атмосферы Марса, которые могут создать проблемы для летательных аппаратов.

Ученые пришли к выводу, что на Марсе лучше всего использовать для изучения ветра ультразвуковой анемометр. Такое устройство посылает ультразвуковые импульсы от одного преобразователя к другому. Когда движущийся воздух дует между преобразователями, он толкает импульсы и смещает время их прибытия. Ультразвуковой анемометр может измерять эти смещения между несколькими наборами преобразователей и использовать их для реконструкции скорости и направления ветра.

Эти ультразвуковые анемометры основаны на высокочувствительных материалах. Таким образом, ученые протестировали четыре разных ультразвуковых анемометра в условиях, имитирующих атмосферу Марса. Оказалось, что приборы работают максимально хорошо и точно.

Интересно, что условия на поверхности Марса сопоставимы с условиями на высоте от 30 до 42 км над поверхностью Земли. Ученые считают, что их устройство можно также установить на воздушном шаре и измерить ветры высоко в атмосфере Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые с помощью данных модуля InSight, который изучал недра Марса, обнаружили существование подземного водного мира на Красной планете. Ученые считают, что на глубине более 10 км находятся водоносные горизонты, заполненные огромным количеством жидкой воды.